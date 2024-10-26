鯤鯓王平安鹽祭擲筊拚16萬8888元獎金 2.2萬個平安鹽袋放送

平安鹽祭祭鹽場面大。（記者楊金城攝）

2024/10/26 18:35

〔記者楊金城／台南報導〕鯤鯓王平安鹽祭今天（26日）在「台灣王爺總廟」台南北門南鯤鯓代天府開幕，今天、明天送出兩款平安鹽袋，共2萬2000個，還有南鯤鯓廟擲筊比賽，第一名獨得16萬8888元獎金，拚手氣要把握明天最後一天。

南鯤鯓廟舉辦跋桮挑戰賽，總獎金超過50萬元，遊客參加跋桮就送南鯤鯓版平安鹽袋1個，還有囝仔公童玩節的闖關遊戲；還有北門廟宇小旅行的集章活動，遊客參訪南鯤鯓廟、蚵寮保安宮、北門永隆宮、井仔腳興安宮及泰安宮，集章就送1張純金箔的黃金明信片，限量400份。

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鯤鯓王平安鹽祭第21年舉辦，有「世界最大鹽祭典」稱譽，開幕儀式由觀光署副署長周廷彰、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長許宗民、台南市民政局局長姜淋煌、南鯤鯓廟總幹事侯賢名、北門區長張政郎等人啟動，平安鹽祭結合「王爺信仰」及「鹽產業」文化二大特色，首日約有近萬人來朝聖，帶動濱海觀光。

平安鹽祭先在台灣現存最早、有206年歷史的北門井仔腳瓦盤鹽田進行「請鹽」科儀，再由許宗民、台灣守護文創董事長陳仁昌、晉基建設董事長廖淑芬帶領200位護鹽騎士化身古代護鹽吏，騎上自行車，騎經北門自行車道，將平安鹽護送到南鯤鯓廟埕，參與「祭鹽」科儀，首次舉辦的護鹽騎士讓民眾深度體驗請鹽、護鹽、祭鹽祈福旅程，認識台灣鹽業文化和行銷濱海生態旅遊。

平安鹽祭由井仔腳鹽田提供108公噸傳統日曬海鹽，在南鯤鯓廟埕堆起1座小鹽山，加上祭祀的約200簍海鹽，祭鹽場面壯觀。

2024平安鹽袋以「三王」吳府千歲為主題，分雲嘉南管理處版本、南鯤鯓廟版本共2款，侯賢名指出，平安鹽祭有王爺、鹽業文化、觀光三大元素，可謂「三合」，愈辦愈旺，南鯤鯓廟平安鹽袋準備1萬個，來擲筊就送；許宗民說，民眾捐3張9、10月發票就送1個雲嘉南平安鹽袋，2天送出1萬2千個。

現場還有雲嘉南濱海觀光圈市集，匯集雲嘉南地區美食、伴手禮攤商和農漁特產、26日晚的平安鹽祭晚會邀請藝人、樂團接連展演炒熱氣氛。

平安鹽祭擲筊拚獎金。（記者楊金城攝）

民眾拿到平安鹽袋裝取祈福鹽。（記者楊金城攝）

南鯤鯓廟總幹事侯賢名（右起）、觀光署副署長周廷彰、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長許宗民展示2款平安鹽袋。（記者楊金城攝）

鯤鯓王平安鹽祭請來大法師祭鹽。（記者楊金城攝）

鯤鯓王平安鹽祭今天（26日）在「台灣王爺總廟」台南北門南鯤鯓代天府開幕，連辦2天。（記者楊金城攝）

平安鹽祭的雲嘉南濱海觀光圈市集。（記者楊金城攝）

平安鹽祭的雲嘉南濱海觀光圈市集。（記者楊金城攝）

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