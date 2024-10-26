台北動物園110週年生日 穿山甲「穿莓」的寶寶也報到

台北動物園今舉行110週年慶生活動，園內穿山甲「穿莓」昨日也誕下寶寶，共同慶賀。（圖由台北動物園提供）

2024/10/26 16:08

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園今年迎來建園110週年園慶，今（26日）上午於園內大門廣場盛大舉辦慶生活動，並與奧地利維也納動物園（Vienna Zoo）及新加坡動物園（Singapore Zoo）簽署保育合作備忘錄，未來將持續積極合作穿山甲、馬來虎等極度瀕危動物保育計畫。台北市長蔣萬安也宣布，園內穿山甲「穿莓」昨日也誕下寶寶，一同慶賀動物園生日。

台北動物園1914年於圓山成立，1986年遷園至木柵現址，建園至今已經110週年，從早期珍奇或娛樂的動物為主的展示模式，已逐漸轉型為野生動物保育、研究、教育的基地，朝向現代化的動物園發展。園方表示，今年以「Devoting to Rewilding」作為園慶精神，展現園方致力動物保育的使命。

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蔣萬安表示，1986年動物園從圓山遷址木柵時曾舉辦遊行，讓他非常印象深刻，許多民眾第一次看到人氣大象林旺、馬蘭，還有澳洲來的無尾熊派翠克，以及國王企鵝等動物。他說，台北動物園承載許多市民的重要回憶，他和太太就讀政大的時候，每逢假日就常常來到動物園看看可愛的動物，當年兩人手牽手，如今又多牽著孩子，把這樣的回憶傳承下去，許多家庭也是如此。

他也感謝歷任園長、園內工作人員對動物園運作的付出，尤其保育員每天汗流浹背在陡坡上來回，或是冬天時在寒冷的水下作業，都是市民平常看不見的，感謝保育員的付出帶來園內完善的環境。

動物園園慶活動，在服務台攤位領取「活動護照手冊」，並至攤位集滿15個印章，就可以隨機獲得13物種主題的「動物機票」兌獎卡，再到指定地點憑機票卡兌換禮物。

台北動物園今進行110週年生日慶生活動，來賓一同切蛋糕。（記者甘孟霖攝）

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