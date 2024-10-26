竹縣大隘三鄉運動會匯聚南北客家人 傳統博弈賽跨世代交流

新竹縣「大隘三鄉運動會」今（26日）在北埔國中熱鬧登場，匯聚了南北客庄鄉親，共逾3000人同場競技。（記者廖雪茹攝）

2024/10/26 13:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣「大隘三鄉運動會」今（26日）在北埔國中不僅吸引北埔、峨眉、寶山3鄉各年齡層的居民參與，也匯聚來自苗栗、台中、高雄甚至遠道從屏東來的客家鄉親，共逾3000人同場競技；其中，首度舉辦的博弈競賽，押象棋和跌三烏等傳統遊戲趣味橫生，喚起資深選手的童年回憶，邊玩邊與年輕人話從前，熱絡地串起跨世代的交流。

大隘三鄉運動會開幕典禮，由客家委員會參事吳克能、北埔鄉長莊明增、峨眉鄉長王增忠與寶山鄉長邱振瑋等見證聖火點燃，正式揭開賽事序幕。

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北埔、峨眉、寶山3鄉在40年前曾共同舉辦運動會，去年再度復辦大隘三鄉運動會，獲得熱烈迴響，並吸引日本熊本縣合志市及菊陽町組團前來考察。基於去年的成功經驗，今年北埔鄉公所擴大活動範疇，將其升格為「大隘文化季」，安排文化展、膨風路跑及客家與國際音樂會等豐富多元的內容，讓民眾體驗客家文化。

莊明增表示，復辦大隘三鄉運動會不僅是為了凝聚3鄉居民情誼，更希望促進南北客庄之間的交流，因此今年特別邀請苗栗、台中、高雄、屏東等客庄地區一同參與，落實「北大隘、南六堆」的精神。

運動會競賽項目多元，19日已率先展開球類賽事，並首辦「鄉長盃」電競賽。今日在北埔國中的田徑賽事同樣熱鬧，此外還設有滾鐵環、背穀包、採種搶收等傳統趣味競賽，以及押象棋、跌三烏及四色牌等早年客家年節常見博弈活動，讓大朋友帶著小朋友一同重溫兒時遊戲，並讓年輕一輩更加了解客家文化的傳統韻味。

吳克能提到，大隘三鄉運動會在北埔舉辦，但來自各地的客家鄉親積極參與，猶如全國運動會的盛況。「北大隘、南六堆」的聯結正逐漸成形，他相信大隘文化季將進一步讓「大隘」成為吸睛的文化名片，也將客家人團結合作的精神傳遞到全國。

北埔、峨眉、寶山3鄉在40年前曾共同舉辦運動會，去年再度復辦大隘三鄉運動會，今年由北埔鄉主辦，三鄉運動員代表手持聖火進場。（記者廖雪茹攝）

四色牌是早年客家年節常見的博弈活動。（記者廖雪茹攝）

背穀包傳統趣味競賽，活動過程緊張又刺激。（記者廖雪茹攝）

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