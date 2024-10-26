第2屆國家語言發展會議屏東登場 開啟國家語言新篇章

第2屆國家語言發展會議今（26日）、明（27日）2天在屏東縣立圖書館總館舉辦正式大會，今天上午舉行開幕式。（記者羅欣貞攝）

2024/10/26 12:37

〔記者羅欣貞／屏東報導〕由文化部、教育部、原住民族委員會及客家委員會共同主辦的第2屆國家語言發展會議，今（26日）、明（27日）2天在屏東縣立圖書館總館舉辦正式大會，來自全國各地關心國家語言發展的專家學者、各政府機關代表及民間實踐者參與，氣氛熱烈。

今天開幕式有文化部長李遠、屏東縣長周春米、客家委員會主任委員古秀妃、教育部常務次長林騰蛟、原住民族委員會主委曾智勇等人與會，期盼相關意見為推動國家語言政策方向引航。

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文化部長李遠在會中以他最近看到的故事為例表示，作家陳思宏作品《鬼地方》描寫童年記憶的彰化永靖鄉，講一個人離開永靖再回到永靖，遇到很多民俗很不適應，翻譯成12國12國語言，賣得很好；最近阮劇團把小說改成永靖語，以永靖腔演出，他很感動；一個用中文書寫的文學作品最後透過原本語言演出來，這一場戲劇最有原始味道。

李遠說，為什麼要有母語？因為母語能夠保有它原來文化；希望大家都能夠珍惜自己母語、欣賞別人母語；未來文化部會公平對待每一種語言，把每種語言最優美部分跟文化發展到最高。

屏東縣長周春米表示，歡迎國家語言發展會議到屏東舉辦，語言是身分認同非常重要的表徵，語言也是文化發展重要基礎，台灣何其有幸，有這麼多族群，屏東也是，屏縣有8個客家鄉鎮、9個原住民鄉，所以在相關族群語言發展上更是超前，在客家部分，屏縣今年招募了1200個客語家庭一起來講客家話，在原民部分，排灣、魯凱族語教材繪本都已完備，屏東在語言的發展和保護上非常非常認真，盼透過國家語言發展會議、透過政策的制訂，讓地方在資源上能夠得到更多支持，在文化語言發展上更站穩基礎。

文化部表示，《國家語言發展法》公布施行後，國家語言的使用與保障受到各界重視。行政院更通過「國家語言整體發展方案」，5年投入324億元經費，盼讓每一個國家語言都能在健全、友善、相互尊重的社會環境中和諧共融發展，讓每種語言都能在家庭、社區、學校與日常生活中被廣泛學習與應用。

文化部依據《國家語言發展法》第5條定期召開國家語言發展會議，以研議、協調及推展國家語言發展事務，首次會議於2021年召開。本次第2屆會議以「開啟國家語言新篇章」為主題，已於7月至10月舉辦11場次分區論壇，就台灣台語、台灣客語、台灣原住民族語言、馬祖語、金門話、台灣手語收集意見。

正式大會將進一步聚焦國家語言意識覺醒、在地發展、教學現場及專責機構等面向進行綜合討論，多位國內外專家學者也將在專題討論中，分享推動國家語言發展的全球趨勢與實務經驗，並提出具體的政策建議。

第2屆國家語言發展會議」正式大會今天開幕，首先由阿緱囝仔人聲樂團演出，展現語言之美。 （記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米表示，屏東在語言的發展和保護上非常非常認真，各族群教材完備。（記者羅欣貞攝）

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