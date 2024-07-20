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「台語」一詞用百年 馬英九推98課綱才改「閩南語」

台灣過去長期沿用「台語」一詞，但馬英九政府時代，以98課綱為由，統一改為「閩南語」，當年引發出版業者、本土社團及學者及立法委員等不滿，認為「台灣非閩南」且兩種語言有不同之處，應分開。（資料照）

台灣過去長期沿用「台語」一詞，但馬英九政府時代，以98課綱為由，統一改為「閩南語」，當年引發出版業者、本土社團及學者及立法委員等不滿，認為「台灣非閩南」且兩種語言有不同之處，應分開。（資料照）

2024/07/20 11:08

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部18日預告，要將「閩南語」認證考試改為「台灣台語」考試，但其實最早教育部推的是「台灣閩南語」認證考試，碰到馬英九政府頒布98課綱，才拿掉台灣改為閩南語，如今配合國家語言法及行政院相關函示，再度加上台灣正名為「台灣台語」。

據查，早期有出版社指出，長年使用「台語讀本」名稱，學界也認為「台灣非閩南」，台語一詞有百年以上，連橫出版的「台灣語錄」也沿用，早年編修台灣閩南語辭典的學者更大多認為，「台灣閩南語」和「福建閩南語」有所不同。教育部2009年底首次推動的即為「台灣閩南語」認證考試。

但2010年馬英九政府時代頒布98課綱（9年一貫）上路，便改掉「台語」或將「台灣閩南語」中的台灣拿掉，全部統一為「閩南語」一詞，包含課程及考試，教育部認證考試也在2011年拿掉台灣二字改為「閩南語」考試，引發台語社團、出版社、學者及立法委員陳亭妃等人不滿，召開記者會抨擊。

而到了蔡英文政府時代，2019年頒布「國家語言發展法」，確立台灣「各固有族群使用之自然語言及台灣手語」皆為國家語言，並由行政院2022年8月22日函示，要求各機關優先使用「台灣原住民族語、台灣客語、台灣台語、馬祖語、台灣手語」等詞。

立法院前年也要求教育部、文化部等將閩南語正名為台語，時任教育部長潘文忠、文化部長李永得皆承諾全面盤點檢討。今年6月立委陳培瑜再度要求教育部應在非課綱活動中將閩南語正名為台語。教育部今年7月18日預告閩南語認證考試將改為「台灣台語」，目前該考試每年報名人數約3、4萬人次。

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