國家語言一致 閩南語考試正名台灣台語

教育部在行政院公報資訊網預告，將閩南語認證考試，修改為「台灣台語」，預告期60天。（記者吳柏軒翻攝）

2024/07/21 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕「閩南語」正名為「台灣台語」！為配合國家語言整體發展方案，行政院一一一年公告要求各機關應優先使用台灣台語、台灣原住民族語、台灣客語等詞，今年六月文化部再度函請各機關全面檢視，教育部主管的「閩南語語言能力認證考試」，七月十八日也預告修正草案，將正名為「台灣台語」考試，各測驗題型不變，最快九月更名。

教育部終身教育司長李毓娟表示，九十七年修訂完成「教育部台灣閩南語語言能力認證作業要點」，九十九年首次辦理「台灣閩南語語言能力認證考試」。

請繼續往下閱讀...

據查，台灣早期出版「台語讀本」，學界也認為「台灣非閩南」，「台語」一詞已經使用百年以上，連橫出版的「台灣語錄」也沿用，編修台灣閩南語辭典的學者大多認為「台灣閩南語」和「福建閩南語」有所不同。

但到了馬英九政府時代，公布九八課綱時，將台語、台灣閩南語等詞統一為「閩南語」，並在二○一一年將教育部的台灣閩南語考試，拿掉「台灣」二字，當年引發台語社團、出版社、學者及立法委員陳亭妃等人不滿，召開記者會抨擊。

預告期60天 最快9月更名

蔡英文政府在二○一九年頒布「國家語言發展法」，確立台灣「各固有族群使用之自然語言及台灣手語」皆為國家語言，並由行政院前年八月廿二日函示，要求各機關優先使用「台灣原住民族語、台灣客語、台灣台語、馬祖語、台灣手語」等詞。立法院亦要求教育部、文化部等全面檢討，將閩南語正名為台語。

今年六月立委陳培瑜再度要求教育部，應在非課綱活動中將閩南語正名為台語。李毓娟表示，文化部六月廿日已要求各機關依行政院函示，全面檢討修正對外使用國家語言名稱，優先使用台灣台語等。因此教育部閩南語考試名稱拿掉台灣二字近十三年後，今年七月十八日正式預告，更正為「台灣台語」考試，預告期六十天，最快九月更名。

考試包含聽說讀寫 題型不變

李毓娟說，未來正名後，台灣台語考試仍包含聽、說、讀、寫四項測驗，題型不變，但因應逐年增加的報名人數，今年八月Ａ卷考試將電腦化，不方便用電腦者仍可用紙筆測驗；近年報名考試人數均逾萬人，一一○到一一二年近二萬人報考，一一二年起改為一年兩次考試，讓近二年報名年均超過三萬五千人次。

「台語」一詞已使用百年以上，編修台灣閩南語辭典的學者多認為「台灣閩南語」和「福建閩南語」有所不同。教育部預告草案將相關考試認證，正名為「台灣台語」。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法