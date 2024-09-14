高市教育局長率團訪日 與3都縣簽署MOU、增2所姊妹校

高雄市教育局長吳立森（左3）率團赴日交流和簽署合作備忘錄。（高雄市教育局提供）

2024/09/14 19:14

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市教育局長吳立森8日至13日率團前往日本進行教育交流活動，此行不僅與東京都教育委員會、長野縣教育委員會續簽教育合作備忘錄，更與山梨縣河口湖南中學校組合教育委員會新簽署合作備忘錄，並促成多校締結姊妹校。

高雄市與日本東京都、長野縣分別自2016年及2018年簽署教育合作備忘錄，進行長期的國際教育交流，此次再進一步強化雙方的交流機制，在師生交流、課程發展、文化體驗等方面展開更深入的合作。另此次與山梨縣河口湖南中學校組合教育委員會的首次合作，參訪團在拜會山梨縣長崎幸太郎知事時，雙方就未來可能的合作領域進行了深入交流。

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高雄市教育局長吳立森表示，這是高雄市與山梨縣教育合作的起點，未來將在學生學習見習、教師課程共備、學校特色發展等方面展開多樣化的合作，共同推動兩地教育的發展。

另在山梨縣教育委員會的協助下，高市前鎮國中校長柯盛洋也與河口湖南中學校長原田孝雄合作締結姊妹校；大社國小校長黃煒斌則拜訪八王子市高倉小學校長田中順子，為兩校種下未來交流的種子；左營高中校長林百鴻與明治高校簽署締結姊妹校。

吳立森表示，本次參訪強化與日本各地的教育合作，高雄市學生將有機會體驗不同的教育文化，拓展國際視野，提升跨文化溝通能力，希望能夠為學生打造一個更寬廣的學習舞台。

前鎮國中與日本河口湖南中學合作締結姊妹校。（高雄市教育局提供）

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