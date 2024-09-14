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    澎湖耍廢島培養解說員 海洋驛站舉行訓練課程

    員貝解說員訓練，吸引年輕鮭魚返鄉。（記者劉禹慶攝）

    員貝解說員訓練，吸引年輕鮭魚返鄉。（記者劉禹慶攝）

    2024/09/14 19:39

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖北海員貝嶼（耍廢島），是由員貝村民自行經營，成為官辦民營的最佳模式。員貝海洋驛站今（14）日舉行解說員訓練課程，探索澎湖海洋秘境，為期2天，這次活動不僅免費開放，還將深入探索員貝嶼的獨特地質景觀及豐富生態，是喜愛海洋和自然的人士不可錯過的學習機會。

    員貝嶼位於白沙鄉岐頭村東方，擁有令人驚嘆的玄武岩地形和豐富的潮間帶生態系統。該島因其螺貝形狀而得名，其北部擁有的玄武岩柱狀節理被譽為「石筆」、「石硯」等獨特地景。東北側的海崖則呈現出如百褶裙般的奇特造型，成為了攝影愛好者的天堂。

    此次活動亮點包含導覽技巧培訓、當地生態和自然景觀介紹、食魚教育、潮間帶實地解說。不僅可以瞭解如何向遊客生動地介紹自然景觀，提升導覽效果也可深入認識員貝嶼的獨特地質和生態系統，學習如何保護和珍惜這些自然資源及可持續的漁業實踐，提升對海洋資源保護的意識，最後以親身參與潮間帶的解說導覽實作，將學到的知識應用於實際工作中。

    員貝海洋驛站舉辦解說員訓練，一連兩天安排課程。（員貝海洋驛站提供）

    員貝海洋驛站舉辦解說員訓練，一連兩天安排課程。（員貝海洋驛站提供）

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