澎湖「秋之奇岩季」 快來體驗摩西分海

澎管處秋之奇岩季展開，北寮摩西分海列入行程。（記者劉禹慶攝）

2024/09/13 17:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光署澎湖國家風景區管理處推出四季澎湖灣•精彩一籮筐為行銷主軸，將秋季訂為「秋之奇岩季」，希望透過永續旅遊發展信念的傳遞，帶領遊客親身體驗，探索澎湖獨特地形地貌和秋季人文景觀！亮點搶先看，享受四季不同的澎湖各面風情。

「秋之奇岩季」活動期間特安排專業導覽人員全程帶領解說，《跳島遊程》透過實地探訪桶盤嶼及虎井嶼，並特別邀請海島創生青年團隊「年年有鰆」教導魚拓手作體驗，創作屬於自己的作品；《本島遊程》則帶領觀賞北寮奎壁山及赤嶼、小門鯨魚洞、大菓葉玄武岩等變化萬千的地形景觀，以及參觀雅輪文石陳列館飽足珍奇異石、體驗奇岩文石DIY。

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時序進入秋之奇岩季，即將由【地質探索遊程】揭開序幕，有《虎井、桶盤跳島地質探索遊程》自9月21日至10月12日每週6出發（計4梯次）、《馬公本島、漁翁島地質探索遊程》自10月19日至11月9日每週6出發（計4梯次），遊程包含地質導覽、漁村聚落、秘境賞岩、手作體驗、專業導覽等。

凡參加秋之奇岩季【地質探索遊程】之遊客，於當天報到時發放集章卡，至指定10處景點蓋章，集滿5處，並於個人FB動態時報或IG貼文分享體驗，貼文標註＃2024澎湖四季旅遊 及＃秋之奇岩季，並設為公開及所有人皆可以搜尋，經確認後即可獲得《秋奇岩紀念品-玄武岩印章》及《摸彩券》，抽獎日期為11月13日，抽出10位幸運得獎者獲贈福袋。

雅輪文石館奇石之旅，保證終身難忘。（記者劉禹慶攝）

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