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澎湖縣運會開幕 妖果天團、台鋼職棒啦啦隊跨海助陣

台鋼職棒啦啦隊跨海參加澎湖縣運會開幕，成為吸睛焦點。（記者劉禹慶攝）

台鋼職棒啦啦隊跨海參加澎湖縣運會開幕，成為吸睛焦點。（記者劉禹慶攝）

2024/09/13 19:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府最大年度賽事，第68屆全縣運動會今（13日）在澎湖縣立體育場登場，計有2800人參賽，開幕典禮上妖果天團、台鋼WING STARS啦啦隊前來助陣，現場歡呼聲不斷。

第68屆全縣運動會，8月19日起共辦理了帆船、木球以及國小足球、籃球、游泳、棒球、羽球、桌球、滑輪溜冰共13項競技，並於今天正式開幕。

開幕典禮暖場由公共電視領銜主演一場玩偶秀-妖果天團，幾個可愛造型的大偶，還有大朋友小朋友熟知的水果奶奶，近距離與選手互動，澎湖縣長陳光復與秘書長蔡淇賢也下場同樂。

主節目邀請馬公國中國樂團—無畏的演出，及最近很夯的國武術—武狀元、旗舞飛揚、琦琦舞蹈社、還有縣內社區媽媽舞蹈組合演出舞蹈再出發、站在高崗上、還有馬公國中及中正國中組成的健身操等節目。

開幕典禮的高潮，是台灣最受歡迎的台鋼WING STARS啦啦隊，引領來自五鄉一市的選手進場，其中一粒人氣最旺，不少民眾是衝著一粒入場，現場歡呼聲不斷。會中表揚各鄉市、學校推薦的今年體育有功人員，計有蔡志鵬等20人。

今年澎湖縣運社會組、國中組及國小組報名十分踴躍，共計有隊職員選手2800人參加，即日起連續3日田徑項目將在縣立田徑場開賽，邀請民眾到場為選手加油，為運動盛會增添光彩。

公視祅果天團為澎湖縣運會暖場，縣長與秘書長下海與民同樂。（記者劉禹慶攝）

公視祅果天團為澎湖縣運會暖場，縣長與秘書長下海與民同樂。（記者劉禹慶攝）

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