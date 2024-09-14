萬里蟹季開跑 野柳、龜吼、富基漁市接力舉辦市集與抽獎

今年萬里蟹季節主題為「花點石間來海邊」，目前野柳假日活蟹市集已經熱鬧開跑，現場買蟹還有提供蒸煮服務。（記者黃子暘攝）

2024/09/14 13:10

〔記者黃子暘／新北報導〕饕客最愛的螃蟹季到來，新北市府將花蟹、三點蟹及石蟳合併成為「萬里蟹」品牌，市長侯友宜今（14）日到萬里區野柳漁港與漁民乘船帶回產季第一批萬里蟹，以此拉開萬里蟹產季序幕。漁業及漁港事業管理處表示，即起至11月24日每個週末可到野柳假日活蟹市集購買由萬里區漁會產銷班捕撈的活蟹，龜吼漁夫市集中繼市場即起至10月6日每週末推出「龜吼感蟹季，周末秋嗨嗨」抽獎，10月12日至11月3日每週末則有富基魚市接力推出「富基魚市，漁CRAB嘗鱻」，也有抽獎活動可以參加。

侯友宜表示，今年萬里蟹季節主題為「花點石間來海邊」，邀請民眾花點時間到北海岸吃當地，吃當季，同時一賞當地美景；新北市具有豐沛的海洋資源，也響應聯合國永續發展目標（SDGs14）永續海洋，使用對海洋生態衝擊最小的「蟹籠誘捕」漁法，並推動蟳蟹管制，執行抓大放小，每年8月至12月繁殖期間更禁捕及禁售抱卵母蟹，合理化運用萬里蟹資源；市府每年也推動刺網漁業實名制及輔導刺網漁船轉型，並設置水產動植物繁殖保育區、栽培漁業示範區，並與學界復育各種水產種苗進行放流，增裕海洋及漁業資源。

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漁業處、萬里區漁會理事長林榮欽表示，從即日至11月24日的每個週末來野柳假日活蟹市集，就能直接購買由萬里區漁會產銷班捕撈的活蟹，現場還有提供蒸煮服務；龜吼漁夫市集中繼市場自即起至10月6日每週末推出「龜吼感蟹季，周末秋嗨嗨！」抽獎活動，消費滿額或購買萬里蟹相關餐點，就有機會獲得萬元魚市金、熟蟹，抽獎券存根聯還能到野柳地質公園享有全票及飲品8折優惠。

漁業處指出，10月12日至11月3日每週末，富基魚市推出「富基魚市，漁CRAB嘗鱻」，只要到魚市單筆消費3000元，就能獲得魚市抵用券，憑券還可參加現場抽海鮮、乾貨及萬里蟹限定禮品等在地產品；與萬里蟹合作餐廳使用萬里蟹專屬濾鏡拍照並完成活動任務，就有機會獲得2斤萬里蟹熟蟹福袋或萬里蟹限定禮品組；另外，為了服務饕客，今年也邀請名廚詹姆士為富基三家餐廳設計萬里蟹料理，詹姆士將會於10月19日到富基現場料理並提供試吃，當日起至11月17日也推出消費限定餐點登錄抽萬元魚市金或萬里蟹熟蟹福袋，邀請大眾前來享用萬里蟹。

今年萬里蟹季節主題為「花點石間來海邊」，目前野柳假日活蟹市集已經熱鬧開跑，現場買蟹還有提供蒸煮服務。（記者黃子暘攝）

今年萬里蟹季節主題為「花點石間來海邊」，侯友宜今（14）日到萬里區野柳漁港與漁民乘船帶回產季第一批萬里蟹，以此拉開萬里蟹產季序幕。（記者黃子暘攝）

今年萬里蟹季節主題為「花點石間來海邊」，侯友宜今（14）日到萬里區野柳漁港與漁民乘船帶回產季第一批萬里蟹，以此拉開萬里蟹產季序幕。（記者黃子暘攝）

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