09/14 各報重點新聞一覽

荷蘭國會眾議院12日以147票比3票，壓倒性通過友台動議，指出「聯合國大會第2758號決議」不涉台灣。圖為荷蘭國會眾議院議場。（法新社檔案照）

2024/09/14 06:40

自由時報

147：3 歐洲首例 荷蘭眾院：2758號決議不涉台

荷蘭國會眾議院十二日以一百四十七票比三票，壓倒性通過友台動議，指出「聯合國大會第二七五八號決議」並未決定中華人民共和國對台灣擁有主權，也未排除台灣參與國際組織資格。荷蘭也成為歐洲首個通過類似動議案的國家。

請繼續往下閱讀...

詳見147：3 歐洲首例 荷蘭眾院：2758號決議不涉台。

京華城弊案 北檢提訊柯文哲、應曉薇 前都發局長黃景茂 當庭改列圖利被告

台北地檢署追查京華城弊案有重大發展！檢方昨上午指揮廉政署以證人身分約談北市府前都發局長黃景茂，黃任內將京華城廿％容積獎勵送進都委會審議、先前他赴市議會說明時，曾稱自己是「聽命行事」，不過，檢察官訊問後，認為黃涉犯圖利罪嫌重大，當庭將他改列被告。

詳見京華城弊案 北檢提訊柯文哲、應曉薇 前都發局長黃景茂 當庭改列圖利被告。

保險箱搜出7300萬現金 投資詐團吸金10億 逮41人

一個詐騙集團先在香港成立金融投資公司，再在台舉辦多場說明會，佯稱該公司是做匯率操作及投資外幣，推出「優存方案」、「固定配息」等投資方案，吸引國內數百名投資人抱錢上門，一年多來吸金逾十億元；檢警在台北市信義區、台南市安平區逮捕李姓主嫌等四十一人，並在公司保險箱搜出七千三百萬元現金，全案由台南地檢署依違反銀行法、洗錢防制法、證券交易法、刑法詐欺等罪嫌偵辦中。

詳見保險箱搜出7300萬現金 投資詐團吸金10億 逮41人。

聯合報

明年政府媒體宣傳費編列15億元 暴漲65%

立法院新會期將審查中央政府明年度總預算案，根據行政院送至立法院預算書顯示，明年中央政府媒體政策及業務宣導費總計編列十四點九億餘元，比今年法定媒體宣導預算增加了五點九億元，漲幅高達百分之六十五；其中，內政部二點六億元居冠、行政院二點二億元居次，第三名則為農業部一點四億元，藍委質疑「難道想用網軍進行大內宣？」

詳見明年政府媒體宣傳費編列15億元 暴漲65%。

老盟：老人福利法修正 為保障高齡權益

台灣明年將進入超高齡社會，每五人就有一人六十五歲以上，但老人福利推動聯盟指出，長者在交通權、就業權、租屋權等，仍面臨各種歧視與不平等，呼籲全面修正「老人福利法」，將法案正名為「高齡者權益保障法」，並納入更積極的「長者發展權」，讓長者成為社會資源而非負擔。衛福部長邱泰源昨天允諾，將請相關單位研議。

詳見老盟：老人福利法修正 為保障高齡權益。

中國時報

美援台彈藥過期 防彈衣發霉

美國國防部監察長辦公室12日發布新聞稿說，其就透過「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority，簡稱PDA）交付台灣的軍備進行評估，而報告發現，美國防部運交了潮溼發霉的防彈衣、過期的彈藥，不堪使用。在中國於太平洋展示肌肉之際，這可能會削弱台灣對美國作為可靠援助來源的信心。

詳見美援台彈藥過期 防彈衣發霉。

陸客十一遊金門 觀光署：應該沒問題

兩岸觀光逐步解封，大陸繼開放福建居民赴馬祖旅遊後，接力宣布近期將開放赴金門旅遊，且廈門旅遊業者組踩線團欲赴金門考察，國台辦稱若我方批准，十一長假前即可成行。交通部觀光署長周永暉昨表示，持續與陸委會保持聯繫，歡迎陸客前來，盼把握10月1日長假，並強調「應該沒問題」。

詳見陸客十一遊金門 觀光署：應該沒問題。

台北地檢署追查京華城弊案昨約談北市府前都發局長黃景茂，檢察官訊問後，認為黃涉犯圖利罪嫌重大，當庭將他改列被告。（記者方賓照攝）

專案人員在李男的台北公司保險箱，搜出非法吸金得手的7300多萬現金。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法