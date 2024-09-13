屏科實中學生擠公車上下學 校方：協調能否加開班次

有家長反映公車上很擁擠。（讀者提供）

2024/09/13 20:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東科學實驗中學今年風光招生，新建校舍2年後才完工，國中、高中部先向大仁科技大學商借校區上課，大仁科大距屏東市約有30分鐘車程，往返市區的公車班次不多，開學逾2週以來，屏科實中學生上放學擠公車，有家長反映疑有超載情形，還有人坐在行李置放區，有安全顧慮，希望學校及相關單位盡快協助解決問題。

屏科實中校長陳志偉說明，將與客運業者提出路線需求，看是否能於尖峰時段，加開班次疏運。

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屏科實中本學年開始招生，國小6班96名學生，在已廢校的原凌雲國小校址上課，國中、高中部有130多名學生，暫時在位於鹽埔鄉的大仁科大校舍上課，預計2年後搬回目前興建中的屏東市本校區。

近日有學生家長反映，國中、高中部在大仁科大上課，公車班次少，如果要搭大仁科大接駁專車，必須到屏東火車站搭乘，但學生在住家附近的路邊站等公車比較方便，有時公車開較快，班次容易錯過，要改搭下一班，到校時就趕不上第一堂課。

家長憂心說，到大仁科大校區上課，國高中部學生只能靠大眾運輸，如果公車錯過一班，就要等很久，每天都在上演擠公車情節，放學後，大家也都想著如何趕快搭上車，實在讓人頭痛，在借校舍的過渡時期，盼學校協助解決，規畫專車站點，讓學生安心上放學。

屏科實中校長陳志偉今天說明，學生搭客運公車，可以使用TPASS 299元方案，若搭大仁科大接駁車，已向大仁商請從單趟20元降到10元；而如果要規畫專車，40名學生一車，分攤下來學生一趟50元，來回100元，每人每月約2千多元，跟TPASS相比，差近10倍；校方會再向客運業者反映，提出路線需求，看是否能在尖峰時段加開班次。

有家長反映公車很擠。（讀者提供）

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