首年招生就額滿 國立屏科實驗高中揭牌

國立屏科實中今天舉行揭牌典禮。（記者羅欣貞攝）

2024/09/13 19:33

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏科實驗高中今年成立，高中部首年招生即傳捷報，3班額滿，該校今天（13日）下午舉行揭牌典禮，由國科會常務副主委蘇振綱、屏東縣長周春米等人共同主持，期許屏科實中成為培育科技人才的重要基地，也盼未來有更多屏東學子在地升學與就業。

屏東縣長周春米表示，在中央及各界協助下，屏科實中正式揭牌，謝謝國科會與教育部大力支持，也感謝大仁科大提供教室與場域讓學生使用，目前高中一年級已招滿3班共90位學生，期待實中成為未來科學產業園區重要的人才來源，也盼更多屏東子弟能在地升學與就業，成為屏東進步的動力。

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周春米指出，屏科實中規劃幼兒園、雙語部、國小部、國中部、高中部，備受鄉親期待，學校揭牌對於屏東科學學區更具重要意義，目前屏科實驗中學校舍工程正積極進行中，預計2027年全區完工，屆時將連結高鐵六塊厝、國際棒球場、屏東科技園區擴區等各項重要產業，促進屏東地方發展。

國家科學及技術委員會常務副主委蘇振綱表示，屏東科學園區發展及招商，將會是接下來工作重點，特別著重太空科技、智慧醫農、綠色材料及新興科技，因此屏科實中在人才培育方面占有重要角色，期待學生們未來在科技與人文上兼容並蓄。

屏科實驗高中校長陳志偉表示，未來將結合國科會、科學園區產業資源及屏東地區大學教育力量，共同推動科技與人文並重的全方位教育、促進學生全面發展，並鼓勵學生積極參與國際交流與合作。

屏科實中設校於屏東市雲鵬段，校地約8.6公頃，建校經費約22.3億元，今年4月動土，規劃幼兒園、雙語部、國小部、國中部、高中部、體育館、圖書館、宿舍、景觀工程、操場、風雨球場等，工程完成後共可招收52班、1千5百餘名學生，預計2026年4月第一期工程竣工，2027年4月全區完工；該校本學年（113學年）開始招生，國小部在原凌雲國小校址上課，至於國中部、高中部，在校舍興建期間於大仁科大上課，本學年共有130餘位學生。

屏科實中高中部學生，目前在大仁科大上課。（記者羅欣貞攝）

屏科實中國中部學生，上機器人等探究課程。（記者羅欣貞攝）

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