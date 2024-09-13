特教加給凍漲32年！ 全教總：水煎包都從5元漲至20元

全教總今為全國1.7萬名特教老師請命，呼籲教育部長鄭英耀從速「解凍」特教加給。（記者林曉雲攝）

2024/09/13 10:35

〔記者林曉雲／台北報導〕特教老師的專業加給「凍漲」32年，一直是1800元，全國教師工會總聯合會今開記者會，為全國約1.7萬名特教老師請命。理事長侯俊良強調，32年來的物價不知翻漲幾倍，基本工資也調漲131％，教育部之前均表認同，迄今仍只聞樓梯響，呼籲上任逾100天的教育部長鄭英耀從速「解凍」，並建立與時俱進的「職務加給定期調整制度」，以落實教長提出「讓老師安心教學」的允諾。

侯俊良表示，全教總在民國104年成功爭取在「教師待遇條例」中，將特教津貼改列為具「職務加給」性質的特教加給，顯示出對特教教師專業的認可與尊重，但從民國81年調整為1800元後，迄今32年未調整，從特教老師的工作質量或是從物價與薪資待遇來看，32年間都有大幅變更，例如一顆水煎包都從5元漲到20元，特教加給仍不動如山，嚴重打擊老師士氣。

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全教總副秘書長、特教委員會主委鍾正信表示，特教法已經修過2次，特教老師負荷超量，身兼多職， 特殊教育的發展日趨細緻化，加上普特共融持續推展，特教老師的工作愈來愈繁重，除了教學工作外，各類繁雜的文書報表作業量也倍增，還需兼任心評鑑定工作，待遇不好很難招聘特教老師，受害的會是特教學生。

立委郭昱晴出席記者會表示，教育現場的師資人才困境，已是複合式問題，地方政府近年雖開出正式教師缺，但教師待遇未能合理調整，誘因不足下，師資缺額問題擴大，原就因加給低、事情多而依靠代理教師支撐的特殊教育領域，更提早出現教師荒，在教師選聘網即可見38筆徵求特教老師訊息，甚至有學校開到20招也找不到人，連台北市也有多間學校尚未招聘到。

郭昱晴表示，近5年內特教生已由8萬多人增至10萬人以上，成長幅度超過2成，與一般導師費加給3000元相較，特教職務加給只有1800元，不僅是各項職務加給中最低者，更長達32年未曾調整，若無特教教師證的老師，甚至只能領600元，招不到老師就只能要正式教師超鐘點支援，但支給數額偏低，也缺乏誘因；錢少事多，不管是正式或代理、一般或特教，老師們都只能靠燃燒熱情支撐。

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