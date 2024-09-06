高鐵延伸屏東路線 陳世凱希望年底前定案

交通部長陳世凱到屏東六塊厝車站，視察高鐵屏東站特定區規劃情形。（記者葉永騫攝）

2024/09/06 17:31

〔記者葉永騫／屏東報導〕交通部長陳世凱今天下午到台鐵六塊厝站視察，聽取鐵道局長楊正君簡報高鐵屏東車站特定區規劃情形，陳世凱表示，高鐵延伸到屏東路線，希望年底前能夠定案，而屏東高鐵和台鐵六塊厝站共構已經確定，可以先進行。

至於立委鍾佳濱、蘇清泉則建議台鐵應該高架化，並解決高鐵特定區連外道路等問題，未來則希望高鐵延伸到潮州、台東。

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交通部長陳世凱表示，屏東縣在開發高鐵站的速度相當快，都市計畫第1階段已經公告，展現屏東縣政府的高效率能力，雖然高鐵延伸到屏東的路線目前還未定案，但是不管選擇那一條，高鐵一定接到屏東來，這是政府的政策，絕對要執行，高鐵屏東站與台鐵六塊厝站將會共構，台鐵路線該高架的就高架，大約為2.9公里，車站也會往北移動2.6公里，成為雙鐵共構的車站，對於周邊道路的計畫，將會一併來考量，致於高鐵延伸到潮州、台東，將先把尾軌做起來，未來有無限的可能，希望年底前高鐵延伸到屏東路線能夠定案。

立委蘇清泉說，高鐵的基地只有比海平面高7公尺，淹水問題要注意解決。立委鍾佳濱則希望交通部與經濟部協調合作，將淹水及交通問題一併的解決。

鐵道局長楊正君說明，高鐵屏東特區內有高鐵車站專用區、科學園區、科技產業園區擴區、運動休閒園區及實驗中學，5大項計畫正在進行，面積達到307.15公頃，特定區的工作期程預計花費10年，於122年完成。

交通部長陳世凱到屏東六塊厝車站視察。（記者葉永騫攝）

鐵道局長楊正君說明高鐵屏東站特定區規劃情形。（記者葉永騫攝）

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