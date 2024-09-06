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    除蔓每公斤收購價5元 林業署嘉義分署9/7辦「小花蔓澤蘭防治日」

    林業署嘉義分署防治小花蔓澤蘭，祭出每公斤5元收購綠金，號召民眾一起移除維護生態環境。（林業署嘉義分署提供）（記者王善嬿攝）

    林業署嘉義分署防治小花蔓澤蘭，祭出每公斤5元收購綠金，號召民眾一起移除維護生態環境。（林業署嘉義分署提供）（記者王善嬿攝）

    2024/09/06 14:13

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕林業及自然保育署嘉義分署9月7日在番路鄉舉辦「小花蔓澤蘭全國防治日」活動，除號召社區居民移除小花蔓澤蘭，並栽種黃槴子等樹苗，即日起至12月16日止，移除小花蔓澤蘭等植物，收購價每公斤5元，讓民眾除蔓保育生態之餘，還可賺綠金。

    小花蔓澤蘭被列為世界百大入侵種，具有生長快速、繁殖及擴散能力極強等特性，攀附纏繞於樹上，影響原生植物和樹木光合作用，造成樹木死亡，又被稱為「綠色殺手」。

    嘉義分署表示，小花蔓澤蘭主要出現鄰近山區鄉鎮的荒廢農地、果園、檳榔園等，以及水源充足的河川、道路邊坡等地，每年10月至隔年2月為開花結實期，在9月之前移除是最好防治時機，林業署訂定每年8月15日至9月15日為小花蔓澤蘭防治月，9月第一個週六為防治日。

    嘉義分署明在番路鄉舊陸軍第5彈藥儲備庫建築群，舉辦「小花蔓澤蘭全國防治日」活動，發表近年委託工業技術研究院博士黃盈賓小花蔓澤蘭多元成果，防治月期間，以每公斤5元收購小花蔓澤蘭、香澤蘭植物體，並加碼贈送樹苗，植物體達10公斤可兌換1株苗木，每人限領10株，民眾即日起至12月16日止，每星期一、三、五可到嘉義分署觸口、關子嶺及玉井工作站辦理小花蔓澤蘭、香澤蘭植物體收購。

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