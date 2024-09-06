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韓國成台灣萵苣外銷第2大市場 可望打入速食供應鏈

農業部陳駿季部長（中）受邀見證台商「加洲果菜運銷合作社」（右）與韓商「W-trading」簽署採購台灣蔬果合作備忘錄。（農業部提供）

農業部陳駿季部長（中）受邀見證台商「加洲果菜運銷合作社」（右）與韓商「W-trading」簽署採購台灣蔬果合作備忘錄。（農業部提供）

2024/09/06 12:51

〔記者楊媛婷／台北報導〕韓國是台灣農產品鎖定的高端外銷市場之一，農業部長陳駿季訪日後，昨又率團訪韓，並見證我國加州果菜運銷合作社與韓國W-trading公司簽署台灣蔬果採購合作備忘錄（MOU），將持續採購台灣結球萵苣並導入韓國速食供應鏈。

台灣過去外銷到韓國的農產品以水產品為主，我國現在將結球萵苣、洋蔥、芒果、鳳梨等銷往韓國，結球萵苣的外銷量近年大幅成長，已成為我國萵苣出口的第2大市場、僅次於日本，這次見證國內的果菜運輸合作社和韓國簽MOU，希望可讓台韓兩國農產品供應有更緊密的合作關係。

陳駿季也拜訪韓國農水產食品流通公社，並參觀目前正在舉行的農業博覽會，農業部指出，希望可讓更多韓國消費者有機會吃到種類更多的台灣蔬果，未來更以全國型連鎖超商、超市及大型量販通路為目標，加強台灣蔬果上架銷售，提升韓國市場能見度。

韓國為近年我國蔬果外銷主要開發目標市場之一，台灣蔬果2021年到2023年間出口韓國平均約4331公噸，出口值20.7億元，品項以結球萵苣、芒果及鳳梨為主，其中結球萵苣從2018年1083公噸，至2023年增為3152公噸，另受惠於韓國至今年9月底部分蔬果品項實施進口零關稅優惠措施，我國芒果、鳳梨今年1月至7月輸韓量分別為749及433公噸，較去年同期增加19.3%及3.1倍。

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