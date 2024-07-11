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上半年農產外銷97萬噸 產值增4.9%／新鮮鳳梨提前達成年度2萬噸目標 魷魚外銷量劇增2倍

台灣農產品近3年上半年度外銷量與產值

台灣農產品近3年上半年度外銷量與產值

2024/07/11 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國今年上半年農產貿易出口產值為廿五．一五億美元，較去年同期廿三．九億美元成長四．九％，水產品的鰹魚、魷魚、生鮮水果、冷凍豬肉等外銷亮眼，新鮮鳳梨外銷量達二萬八十七噸，已提前達成年度目標二萬噸。

農業部統計，我國今年上半年農產品外銷量約九十七．七萬噸，較去年同期八十七．六萬噸增十一．四％，但產值較去年同期僅增四．九％。農業部國際司副司長洪曉君表示，這是受匯率與通膨影響所致，另今年上半年水產品的魷魚等產量大幅增加，上半年外銷達四．二萬噸，較去年同期成長逾二倍，豐產連動影響外銷價。

美、中、日為前3大出口國

我國上半年農產出口市場仍以美國為首位，出口值近四．五億美元，較去年同期成長一．一％，佔總體農產出口產值約十七．七％；中國為我國農產品出口第二大市場，出口值三．七一億美元，較去年同期成長六十九．七％，佔總體農產品外銷產值十四．八％。

洪曉君表示，中國市場成長主要是受水產品魷魚銷量增加所致，台灣魷魚上半年外銷量中國佔近半；日本為我國農產上半年外銷第三大市場，銷日產值為三．五三億美元。

台灣生鮮水果上半年外銷約三．二萬噸，較去年同期二．五萬噸成長廿六．七％，出口值約六五九八萬美元，較去年同期四六四七萬美元成長四十二％。農糧署副署長姚志旺表示，生鮮水果外銷成長是因持續開拓其他市場，並輔導貿易業者往高端市場前進，建立英、日文等產銷履歷說明，建立外國消費者信心。

銷韓鳳梨較去年同期暴增3倍

生鮮水果外銷主力為鳳梨，佔總體水果外銷量逾六成，主要市場為日本，佔鳳梨外銷產值九十二％，港、韓分別為第二、第三大市場，其中鳳梨在韓銷售成長驚人，今年上半年共銷四百卅三噸，較去年同期增逾三倍，芒果今年上半年銷韓達五百七十七噸，高於銷日的四百一十八噸。姚志旺表示，過去芒果、鳳梨銷韓關稅達卅％，韓國去年八月起對鳳梨、芒果等祭出進口零關稅措施，因此今年銷韓鳳梨、芒果表現亮眼。

冷凍豬肉外銷量成長近20倍

冷凍豬肉今年上半年外銷量三百廿八噸，較去年十七噸成長近廿倍，洪曉君表示，自我國豬肉可出口菲律賓後，菲國每月都採買台灣豬，看好菲國市場潛力，即使國內目前豬價高，廠商仍願意長期耕耘。

今年上半年新鮮鳳梨外銷量，已提前達成年度目標兩萬噸。（資料照，記者陳文嬋攝）

今年上半年新鮮鳳梨外銷量，已提前達成年度目標兩萬噸。（資料照，記者陳文嬋攝）

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