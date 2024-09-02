吸引國際自由行觀光客 華航、北捷推「航空捷運聯票」

中華航空和台北捷運合作推「航空捷運聯票」。（資料照）

2024/09/02 13:48

〔記者蔡昀容／台北報導〕為吸引來台自由行的國際觀光客，中華航空與台北捷運合作推出「航空捷運聯票」，即日起至明年2月28日購買華航國際線機票入境台灣的旅客，憑登機證、護照及購買憑證，可以優惠價格購買北捷72小時票，活動首月優惠價每張66折、250元，10月1日至明年2月28日每張320元。

台北是多數國際觀光客入境後優先造訪城市，知名景點包含台北101、龍山寺、中正紀念堂、西門町、淡水。

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華航今（2日）表示，即日起至明年2月28日購買華航國際線機票入境台灣的旅客，抵台後7日內，憑登機證、護照及購買憑證至易飛網指定櫃檯（桃園機場第一、二航廈及桃園捷運A1台北車站），可以優惠價格購買台北捷運72小時票。

華航說明，9月30日之前，可以66折加購台北捷運72小時票，優惠價每張250元，平均一天捷運車資約80元；10月1日至明年2月28日，旅客加購台北捷運72小時票，優惠價每張320元。

華航說，台北捷運72小時旅遊票，可在有效期限內不限次數搭乘北捷，另享有貓空纜車、兒童新樂園、國立故宮博物院、國立台灣博物館、西門紅樓、袖珍博物館、捷運商品館、北投會館「捷之旅」、捷運沿線知名商家好禮和優惠。

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