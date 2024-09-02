竹北嘉豐幼兒園再爆虐童！ 王婉諭籲：加速推動監管雲政策

新竹縣竹北市嘉豐非營利幼兒園被爆，有教師對幼童用「捲壽司」方式不當對待。（記者廖雪茹攝）

2024/09/02 13:37

〔記者林哲遠／台北報導〕新竹縣嘉豐非營利幼兒園遭爆，6至7月間有教師對幼童用「捲壽司」等不當方式對待。時代力量黨主席王婉諭今日表示，該事件並非首次案例，新竹縣府今年2月及3月期間召開2次審議會，該幼兒園因連續2年皆發生不當對待幼兒事件。她呼籲，應加速推動監管雲政策，別再讓沒插記憶卡的謊言重新上演。

王婉諭指出，家長指控幼兒園的老師因孩子哭鬧而將其用棉被捲起，限制四肢，只留頭部供呼吸。即使孩子感到不適並開始哭鬧掙扎，老師們卻完全沒有反應。家長查看監視器畫面後發現，老師們不僅用力推孩子的頭，還拉扯他們的手臂。然而，園方提供的監視器畫面已被剪輯和篩選，並非事發當天的完整影像。

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「此次事件並非首次案例！」王婉諭續指，由社團法人台灣幼兒早期教育協會承辦的嘉豐幼兒園，今年2月和3月間曾在新竹縣教育局審議會中被討論過，當時提及該幼兒園「連續2年」發生不當對待事件，導致協會的續約審議未通過，改由社團法人新竹縣教保人員協會接手經營新的湖口佳佳幼兒園。不過，佳佳幼兒園在2022年也曾爆出幼教老師用「菜瓜布猛刷兒童臉部」的駭人事件，更令人擔憂的是，曾涉不當對待的3名教職員卻被新經營團隊回聘。

王婉諭提醒，有過不良記錄的教保人員回聘問題，是新竹縣政府後續必須緊盯與徹底調查的事，並確保未來不再發生類似事件。同時，「台灣幼兒早期教育協會」在全台擁有45個營運據點，包括新竹縣、桃園、板橋等地的公設民營托嬰中心和公共托育中心，各縣市政府應加強稽查，防止類似問題在其他機構重演。

她呼籲，應加速推動監管雲政策的落實，支持幼教、幼托機構裝設檔案上雲端的監視錄影設備，別再讓沒插記憶卡、容量不夠、記憶卡壞掉的謊言重新上演。

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