桃園移工冠全國 失聯移工3年倍增

桃園市移工人數居全國之冠，市府勞動局很重視移工及新住民休閒生活，還舉辦才藝競賽。（勞動局提供）

2024/08/29 20:50

〔記者謝武雄／桃園報導〕根據勞動部統計，截至去年底，全國外籍移工共計75.3萬人，桃園市就佔了13.2萬人，佔全國17.5％，人數居全國之冠；而3年來失聯移工人數也急遽增加，從2021年的2240人到去年的4776人，而犯罪案件也從419件增至537件，成為社會不穩定因素。

勞動局表示，為實地瞭解外籍移工雇傭情形，勞動局制定「加強查察違法外國人實施計畫」、「提升外國人查察暨諮詢業務服務品質實施計畫」、「外國人動態資訊管理業務實施計畫」、「加強查察違法外國專業人員實施計畫」，去年編列預算3770萬餘元，去年辦理實地訪查達四萬次，有效提升外籍移工查察作業品質。

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另針對最近3年各年度失聯移工人數達10人以上者企業，共81間列管輔導，由於勞動部全國外籍勞工動態查詢系統非即時更新系統，除加強宣導移工失聯認定基準外，也輔導雇主辦理通報及訓練相關人員登錄查察結果；為配合移民署提報國家安全局成立之「祥安專案」，執行加強查處行蹤不明移工，並依就業服務法規定針對非法聘僱加以嚴懲，並鼓勵民眾檢舉非法移工。

桃園審計處桃園市去年總決算報告指出，桃園市外籍移工13萬2158人，人數居全國之冠， 其中產業移工11萬人，社福移工2萬273人，呈現逐年增加趨勢，2021年到2023年的失聯移工分為2240人、4417到去年4776人，占各該年度外籍移工人數之比率1.98％、到3.61％，另查這三年外籍移工犯罪件數分別為419件、408件及537件，犯罪案件數亦呈現上升趨勢。

另審計報告也認為，勞動局去年雖然辦理4萬次實地訪查，訪查紀錄檔中註明「移工失聯」54案，但實際通報移工失聯日與訪查紀錄不符，甚至查無失聯移工通報紀錄，請積極輔導廠商辦理通報，落實失聯移工後續案件控管等情事。

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