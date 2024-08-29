遺照、壽衣、吃美食 10長輩列人生清單

簡阿嬤回顧人生歷程，在自己的生命行旅小寫下遺憾與快樂。（弘道提供）

2024/08/29 19:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕弘道基金會「福氣社區據點」去年舉行12週的「生命行旅」課程，10名長輩自主決定醫療決策和身後事，並寫下人生願望清單。其中87歲的簡阿嬤小學沒畢業，報名長青學堂並完成5項願望清單，今年5月過世，弘道送上學堂畢業證書，人生不遺憾。

為期12週的生命行旅課程，由時任中台科技大學老人照顧系老師陳麗娟授課，帶領長輩先回顧生命歷程，介紹疾病末期可能有的急救過程、安寧照護等，由長輩自主決定醫療決策、照護方式，提前規劃身後事，包括遺照、壽衣、安葬、告別式等，並寫下5大願望清單，也對子女說出愛與感謝，完成自己的「生命行旅」。

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10名爺奶都選擇安寧照護，病危時拒絕急救、4人簽署預立醫囑，而簡阿嬤國小沒畢業、婚後幫傭帶大5名子女，老年遭遇罹癌、喪子之痛，在孩子幫她報名長青學堂，兩年來從未請假，在生命行旅課程中選好遺照、買塔位，並寫下人生5大願望，包括疾病末期不急救、不希望親人看到自己痛苦的樣子、疾病末期保持身體乾淨，吃到自己喜歡的食物、身後事一切從簡，最後感恩子女有責任孝順，更寫下「一生沒遺憾。」

另外，中秋節將至，華山基金會將在9月舉行「愛老人中秋亮起來」慈善餐會，募集至今一個多月，認桌率不到3成；成立40多年的立達啟能中心今年月餅銷售不如預期，僅約4成，盼愛心人共襄盛舉。

簡阿嬤在長青學堂努力學習並完成「生命行旅」。 （弘道提供）

華山基金會將舉行慈善餐會，認桌率不到三成，獨老扮成嫦娥等人物，號召募款。（記者蔡淑媛攝）

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