連2天爆境外移入登革熱病例 南市府籲民眾返國後留意3件事

南市衛生局已前往個案居住地進行病媒蚊密度調查及衛教宣導，並動員里鄰長及志工進行環境孳生源清除。（圖由南市衛生局提供）

2024/08/29 19:16

〔記者蔡文居／台南報導〕繼昨天之後，台南市今天又新增1例境外移入登革熱確診病例，也是台南第16例境外病例。南市衛生局提醒民眾如有至東南亞及南美洲國家旅遊者，返國後14日內，第一應密切留意自身健康情況，第二如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痠痛、皮膚出疹等疑似症狀，請儘速就醫勿隨意自行服藥，第三應主動告知醫師旅遊史、接觸史，避免病毒於社區中擴散而引發本土疫情。

南市衛生局表示，當事人為居住善化區30餘歲女性，於8月18日至25日前往越南返鄉探親，返國後於8月27日出現腰酸背痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛等症狀，8月28日前往佳安小兒科診所就醫，並主動告知旅遊史，由黃昱升醫師通報和採檢送驗，8月29日經檢驗PCR陽性確診。

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依據疾管署資料顯示，今年東南亞及南美登革熱疫情嚴峻，截至8月29日，國內已累計183例登革熱境外移入病例，感染國家主要來自印尼、泰國及馬來西亞等東南亞國家為主。另南美疫情發燒，以巴西、阿根廷、巴拉圭、秘魯及哥倫比亞等國疫情為嚴峻。

面臨新學期開學在即，台南市長黃偉哲今天也籲請學校務必訂定完善校園登革熱防治計畫，每日徹底落實校園周遭環境孳生源巡檢和高風險積水點管理，強化師生日常自主健康管理及個人防蚊措施，提升整體師生登革熱防疫知能，守護師生健康。

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