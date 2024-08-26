高雄公車凹仔底站新舊2座候車亭，有乘客常分不清站錯站坐錯亭枯等公車。（記者黃良傑攝）

2024/08/26 16:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市有乘客反映自捷運凹仔底站1號出口就有接駁的公車，而且設有候車亭，可遮陽擋雨等候公車，十分友善、人性化，但因該站多達11條公車路線，公車站「緩衝區」及動線「腹地」不足，交通局於去年底輕軌施工時，因工區含蓋該舊候車亭，當時暫移亭北移50公尺興建新候車亭。

直到今年初輕軌完工後欲遷回，經會勘，有公車司機反映原站動線不理想，交通局決定不遷回舊亭，但因凹仔底捷運站一號出口，洽朝舊公車候車亭，乘客常慣性往前走至舊亭等候公車，尤其是外地、外籍遊客及長輩，加上兩站牌距離不到50公尺，民眾常誤認是同一站不同號線公車，枯等不到公車時才察覺站錯牌坐錯亭。

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交通局強調還有兩處公車站牌及候車亭，因配合高雄車站周邊路型調整，工務局拆除博愛一路快慢隔島時，辦理博愛一路公車站候車亭遷移，另鳳山區過埤國小站候車亭，因過勇路水利溝加蓋工程拓寬道路後形成T字路口，遷移候車亭以避開路口範圍，待完工後這兩座亭會再恢復原站。

交通局表示，凹仔底舊公車候車亭已貼告示，提醒此站亭已遷移，因該處將成為百貨公司預定廣場，可望於今年底前拆除，並汰建一次新亭外貌，屆時該公車站只有一座候車亭，不會再出現站錯牌枯等公車的畫面。

高雄公車凹仔底站北移50公尺新站候車亭位置。（記者黃良傑攝）

高雄凹仔底站新舊2座公車候車亭，乘客常站錯牌坐錯亭急貼告示。（記者黃良傑攝）

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