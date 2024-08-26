墾丁南灣陽傘亂象被炎上！業者澄清有繳租金 內政部將出手改造

墾丁南灣海灘陽傘插設及景觀問題成為外界討論焦點。（記者蔡宗憲攝）

2024/08/26 16:35

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕擁有台灣最美海域的墾丁地區，近期成為台灣網友的攻擊對象，許多老問題都被放大檢視，其中業者沙灘陽傘插設景觀更引起各界砲轟。業者們叫屈，稱部分是為了定位插設整齊，墾管處已規畫定位改用其他旗幟；而內政部及當地立委徐富癸近日也將南下開會協助統整。

目前南灣地區將沙灘分為A、B、C三區，去年8月簽訂契約，並經法院公證。業者年繳租金，業者可在其分區插傘營業，且須負責沙灘清潔維護。仍預留遊客使用陽傘之空間，遊客自行帶傘於該區使用，業者不可因此而強迫遊客離開。

請繼續往下閱讀...

「海沙達50度以上高溫，確實需要陽傘！」當地業者小潘表示，早年胡亂攬客、攔車、驅趕自行帶陽傘旅客，確實曾經存在過，這是當地無法解釋的原罪，但去年當地3家業者痛定思痛與墾管處合作，就是希望逐步整頓，外界聲音都有聽到，但20幾年的問題不是一時能解決，改革會繼續做。

墾管處表示，南灣陽傘2018年樣式曾明定為深藍色，但部分確實已老舊需更換，近日勸導後，南灣沙灘範圍廣大且無明顯地標，僅留明確定位的傘枝。否則次日各業者將因分區位置不明發生爭端，徒爭管理之困擾。

屏南立委徐富癸也強調，當地問題存在多年，改善效率確實太慢才引起外界觀感不佳，暑假也進入尾聲，內政部近期將南下召集業者及官方開會，希望統整出最快的景觀改造方案。

南灣海灘陽傘插設問題成為外界討論焦點。（記者蔡宗憲攝）

南灣海灘陽傘傘架插設問題，業者強調部分是為了定位插設整齊。（記者蔡宗憲攝）

南灣海灘陽傘插設問題成為外界討論焦點，墾管處勸導後部分區域有改善。（墾管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法