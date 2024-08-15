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    結合虛擬+增強實境 北市職安模擬訓練場揭牌

    蔣萬安體驗沉浸式互動訓練系統。（台北市府提供）

    蔣萬安體驗沉浸式互動訓練系統。（台北市府提供）

    2024/08/15 16:36

    〔記者江采蓁／台北報導〕台北市勞動局今（15日）舉辦「多體感延伸實境（XR）職安模擬訓練場域」揭牌儀式，台北市長蔣萬安也親臨現場體驗，他強調，北市推出六都首座多體感XR訓練中心，透過模擬訓練中心以及科技降災技術，建構一個完善的職業安全網。

    蔣萬安表示，這個模擬訓練中心的落成，象徵對職業安全的高度重視，致力打造「安全之都」，而職業安全就是實現目標的重要一環，透過模擬訓練中心以及去年宣布的科技降災4年計畫，將匯入各項科技技術，包括將人工智慧應用於營造業，以建構一個完善的職業安全網；他也特別感謝勞動部職安署長鄒子廉的支持，以及國科會副主委蘇振綱、南科管理局長鄭秀絨在技術上的協助，使得訓練中心得以在短時間內完成建制。

    蔣萬安指出，過去職安教育訓練缺乏互動性，勞工難以深刻體驗工地現場的高風險狀況，而透過XR技術（延展實境），也就是包括有AR（增強實境）、VR（虛擬實境）、m2（混合實境）等，勞工能夠身臨其境，體驗包括高處墜落、坍塌、觸電、缺氧中毒等高風險情境，從中提升辨識危害的能力，預防風險發生。

    勞動局長高寶華表示，近年常發生墜落、倒崩塌、感電、物體飛落及缺氧中毒等災害，避免工作者教育訓練與認知不足，而曝露於危險的工作環境或產生不安全行為，勞檢處向職安署申請試辦XR訓練場域，並請南科管理局協助建置，期望打造互動式學習環境，使未來授課模式更加具互動性，以協助工作者認知職場危險，逐步促進職場安全衛生文化。

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