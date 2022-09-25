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    10歲男童開山貓 台南勞工局稽查先開罰業者12萬

    台南市勞工局至小男童開山貓的道路工程現場稽查，發現現場山貓的成年駕駛未依規定戴有反光帶之安全帽且承攬管理（協議組織管理）未落實，將依法處罰鍰新台幣12萬元。（台南市勞工局提供）

    台南市勞工局至小男童開山貓的道路工程現場稽查，發現現場山貓的成年駕駛未依規定戴有反光帶之安全帽且承攬管理（協議組織管理）未落實，將依法處罰鍰新台幣12萬元。（台南市勞工局提供）

    2022/09/25 18:37

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市仁德區道路工程驚見10歲男童駕駛山貓，清除刨除後的柏油，影片昨晚被民眾PO在「記者爆料網」LINE群組後，引發議論，台南市工務局將依契約規定開罰，並撤換職業安全衛生管理相關人員。勞工局今天現場稽查，發現2名成年勞工未落實職安規定，先對營造公司開罰12萬元。

    小男童經查為山貓駕駛的兒子，從小跟著父親一起跑工地，駕駛山貓的技術相當熟練，影片曝光後引起討論，施工的地點在台南市仁德區勝利路與中正路交叉路口，為道路改善工程，工務局表示，當時現場已經刨除柏油路面，男童進行的是最後收尾階段清理工作，不影響道路安全與施工品質，除將依照契約規定開罰，也會對整個道路施工加強管控。

    勞工局表示，接獲通報後已立即協請職業安全衛生署派員前往檢查，發現現場有2部營造公司的剷土機（俗稱山貓）正在施作，2位駕駛皆已成年，但因未依規定戴有反光帶之安全帽且承攬管理（協議組織管理）未落實，將依職業安全衛生法相關規定，處罰鍰新台幣12萬元。

    至於男童駕駛山貓部分，勞工局長王鑫基指出，由於男童為負責人之子，並無雇用之勞工，勞工局無法針對這一部分開罰，提醒操作剷土機作業之作業者，須年滿15歲以上，且須依職業安全衛生教育訓練規則規定，接受相關教育訓練完成後，才可操作。

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