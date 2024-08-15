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    「啟泰趣笑」台灣象棋棋王賽移師彰化 冠軍可拿15萬元

    同樣是8段高手的葛振衣（戴帽者）與趙奕（左）為宣傳第2屆台灣象棋棋王賽對奕暖身。（記者湯世名攝）

    同樣是8段高手的葛振衣（戴帽者）與趙奕（左）為宣傳第2屆台灣象棋棋王賽對奕暖身。（記者湯世名攝）

    2024/08/15 16:23

    〔記者湯世名／彰化報導〕由中壢仕紳朱啟泰出資舉辦、彰化縣八卦山象棋協會承辦的「啟泰趣笑」第2屆台灣象棋棋王賽，將於24、25日在彰化市媽祖文化館舉行預賽，26日再移師八卦山大佛風景區台灣孔子研究院進行決賽，這次邀請目前國內最強10位都擁有8段段位的棋士一決高下，冠軍獎金高達15萬元，精彩可期。

    朱啟泰熱心於台灣象棋活動的發展，主辦或贊助高規格象棋賽事幾十年。他曾在2022年擔任世界象棋錦標賽領隊，取得1金2銀的歷史最好成績。此次與彰化縣八卦山象棋協會合作，將頂尖賽事推向高峰。

    彰化縣八卦山象棋協會在彰化市長林世賢鼎力支持下，每年大力推展象棋比賽活動，參賽的選手往往多達4、500人；象棋教學也不斷拓展扎根，使得中部成為全國棋風最鼎盛之處。

    此次賽制不同於傳統，小組預賽後的4強戰採取單淘汰多盤對決PK，倘若平手再進行加賽快棋、超快棋驟死賽，增加比賽的戲劇性和觀賞性。冠亞軍決賽地點特地移至八卦山大佛風景區孔子研究院進行，頗有「華山論劍」的意味。

    邀請前來的10位八段高手，都是國內棋界名號響亮的人物，除衛冕者葛振衣外，有曾打敗多位中國冠軍的老將國際特級大師馬仲威、在2013年擊敗中國象棋第1人王天一的國際特級大師劉國華，以及陳國興、楊宗諭、趙奕帆、洪旭增、阮明昭、郭勝文與林世偉等8段高手，究竟鹿死誰手，精彩可期。

    朱啟泰表示，象棋娛他一生，雖然對岸職業象棋運動水平很高，但是在推動上出現瓶頸；他想讓象棋文化在台灣真正發光，催生出新一代棋王，引領更多人關注象棋。

    彰化市長林世賢（右）讚譽朱啟泰（左）推動台灣象棋發展功不可沒。（記者湯世名攝）

    彰化市長林世賢（右）讚譽朱啟泰（左）推動台灣象棋發展功不可沒。（記者湯世名攝）

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