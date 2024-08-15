今年馬糞海膽產量豐裕 養殖海膽滯銷

養殖馬糞海膽業者，慨嘆今年海膽呈現滯銷。（記者劉禹慶攝）

2024/08/15 14:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年7月1日開放採捕的澎湖馬糞海膽，今年因放流與養殖雙管齊下，加上宣導得宜，野生採收數量與價格都相當平穩，相對壓縮養殖海膽銷售市場，業者呼籲公部門提出對策，不要讓業者血本無歸，但澎湖縣政府農漁局表示，價格應回歸市場機制，成本管控才能有市場競爭力。

原本因人為濫捕，出現滅絕危機的澎湖馬糞海膽，2022年澎湖縣政府宣布突破完全人工繁養技術，希望以養殖取代捕捉，並由農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心、澎湖縣種苗繁殖場，展開種苗培育，技轉或配售民間業者，並進行大規模放流。

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今年民間業者也加入育種行列，加上連年宣導保育馬糞海膽策略奏效，馬糞海膽野生族群明顯增長，價格也趨於平穩。相較於野生族群大豐收，市場價格平穩，承受養殖成本壓力的養殖海膽，因價格較高，出現滯銷情形，讓業者擔憂血本無歸，因此希望公部門能提出對策，協助業者銷售養殖海膽，當初業者都是響應公部門以養殖取代海膽號召，才毅然而然投入養殖。

針對業者說法，澎湖縣政府農漁局表示，現已由澎湖縣種苗繁殖場進行飼料研究，可望大幅降低養殖成本。另外養殖馬糞海膽已修法全年可上市，業者可以避開採捕期產量高峰，在淡季上市供應，由市場機制決定價格，應為民間競爭行為，公部門不宜介入，還是由輔導業者降低養殖成本、調整上市時間等方向著手。

馬糞海膽養殖與放流並行，今年養殖海膽滯銷。（記者劉禹慶攝）

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