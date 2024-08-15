世新中文系及真理台文系 教育部准114學年停招

大學分發入學今日放榜，分發入學滿招的世新大學申請中文系停招，教育部已同意於114學年停招。（圖由世新大學提供）

2024/08/15 14:46

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分發入學今天放榜，世新大學中文系及真理大學台文系申請停招，教育部近日核准2系於114學年停招。世新大學校方表示，停招是不得不的策略調整，今年分發入學創下100％滿招「零缺額」佳績，分發入學929個名額全招滿。

教育部說明，依大學法規定，增設、調整系所係屬大學自主權責，另依「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」規定，學校申請增設、調整系所應提校內相關會議通過；停招、整併、更名者，應與權益受影響之教職員工生溝通，說明權益保障措施。

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教育部表示，世新大學於今（113）年3月15日提出114學年度中國文學系學士班停招案、真理大學於今（113）年3月15日提出114學年度台灣文學系學士班停招案，經檢視學校所提相關資料，符合總量標準第12條規定程序，同意2校所提的2系停招。

世新大學去年召開增設調整院系所學位學程審查委員會，決議中文系學士班擬自114學年停招，引發中文系師生和校友反對，校方則說明，每年都會檢討各系所招生情形，進行策略調整，中文系近年各招生指標不理想，休學率與退學率都比校平均高。

而真理大學台灣文學系傳出停招時，學生也反對停招，擔心影響台灣文學的傳承。今日分發入學放榜，依考分會數據，真理大學缺額246人，缺額率79.61%。

世新大學今日分發入學滿招，校長陳清河表示，受少子女化大環境衝擊，新聞傳播學院能延續滿招佳績，管理學院、人文社會學院與法律學院也因結合傳播及AI等跨域學習而獲支持，在申請入學、分發入學等多元招生管道表現卓越。

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