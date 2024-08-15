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    第一金證券捐贈復康巴士 助力澎湖身心障礙者交通服務

    第一金證券公司捐贈澎湖縣政府復康巴士，由縣長陳光復代表接受。（澎湖縣政府提供）

    第一金證券公司捐贈澎湖縣政府復康巴士，由縣長陳光復代表接受。（澎湖縣政府提供）

    2024/08/15 12:49

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕第一金證券股份有限公司秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，捐贈復康巴士。首站便選定澎湖，今（15）日在澎湖縣政府舉行捐贈儀式，第一金證券股份有限公司總經理李美芳代表率團隊蒞澎，縣長陳光復熱情迎接並代表縣府受贈，同時頒發感謝狀。

    陳光復表示，有感於身障朋友就醫的不便，澎湖縣政府自2008年開辦復康巴士至今，從每年服務百人，到今年服務人次將突破4萬人。隨著需求人數的增加，在政府與民間愛心的挹注下，有效解決身障朋友在醫療、復健上的交通接送問題，也減輕家庭的負擔。未來，澎湖縣政府會持向中央爭取補助陸續續汰舊換新復康巴士，以維護行車安全，同時也為身障朋友營造友善、舒適的居住城市。

    第一銀行成立至今已125年，旗下銀行及證券在澎湖都設有據點，深根在地提供民眾專業且優質的金融服務。第一金證券首次捐贈復康巴士便選擇澎湖。也期拋磚引玉善舉，能夠吸引更多人加入，一起幫助弱勢。李美芳表示，第一金證券股份有限公司會秉持著「在地經營、在地關懷」的精神持續為大眾服務。

    澎湖縣政府社會處表示，竭誠歡迎領有身心障礙證明（肢體障礙并下肢行動不便者）預約使用復康巴士服務；服務費用全免，訂車專線：

    （06）921-2239。傳真專線：（06）921-1635。臨時評估負責單位：澎湖縣身心障礙者生涯轉銜暨個案管理中心，專線（06）927-0901，傳真專線：（06）927-0921。

    復康巴士服務身心障礙朋友，完全免費。（澎湖縣政府提供）

    復康巴士服務身心障礙朋友，完全免費。（澎湖縣政府提供）

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