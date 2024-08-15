遊客投訴民眾亂餵洋芋片卻被回「罵過河馬」？新竹市動物園回應了

新竹市立動物園有遊客餵河馬、猴子吃洋芋片，經其他遊客反映給園方，園方工作人員卻回「我已經罵過河馬不能亂吃東西了」，讓反映者傻眼。（記者洪美秀翻攝自爆料公社影片）

2024/08/15 12:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立動物園近日有遊客在園內拿洋芋片餵食動物明星河馬樂樂及猴子，經其他遊客發現後是向工作人員反映，卻得到他「已經罵過河馬了」的回應，讓遊客直呼太誇張。對此，新竹市立動物園表示，經洽談所有員工後，都沒有像遊客所稱的「不當回應」，但針對亂餵河馬及猴子，園方已報警處理。

有網友12日在臉書社團「爆料公社」貼出影片指出，日前到新竹動物園旅遊時，目擊一名男子竟然在眾人面前亂餵河馬2大包洋芋片，嚇得他趕緊到旁邊服務中心找工作人員反映，不料工作人員只冷淡回應他「我已經罵過河馬不能亂吃東西了」，讓他非常傻眼，直呼「新竹動物園會不會太誇張了」。

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針對投訴，動物園也發布聲明稱，關於河馬遭不當餵食，經洽談所有員工與志工，都無民眾所稱之不當回應，民眾如有相關資訊，歡迎提供給園方釐清，園方嚴厲譴責任何傷害動物的行為，未來會加強園區巡視與宣導，以保障動物的健康與安全。

針對遊客不當餵食的行為，動物園已經向警方報案協尋影片中的男子，後續將根據動物保護相關法令進行後續訪談及處理，呼籲所有到訪遊客尊重園區規範，切勿隨意餵食動物，「擅自餵食動物可能會造成動物消化異常、生病、甚至死亡，且使保育員難以掌握與追蹤個別動物狀況，導致不必要的遺憾」，若有民眾發現園區內有他人在餵食動物，可向服務中心通報及反映。

動物園的明星動物河馬樂樂。（記者洪美秀攝）

動物園的明星動物河馬樂樂。（記者洪美秀攝）

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