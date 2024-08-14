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    氣候變遷導致物價通膨？ 彭啓明：需要科學驗證

    環境部長彭啓明表示，要計算氣候通膨，需要更深入的科學驗證。（記者陳嘉怡攝）

    環境部長彭啓明表示，要計算氣候通膨，需要更深入的科學驗證。（記者陳嘉怡攝）

    2024/08/14 18:26

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕針對氣候變遷是否導致物價上漲，浮現「氣候通膨」問題？環境部長彭啓明表示，要計算氣候通膨，需要更深入的科學驗證，不然會造成預期的恐慌；將提新的調適策略向行政院報告，對未來氣候變遷調適新作為。

    環境部今（14日）舉辦「溫室氣體盤查與企業誠信論壇」，彭啓明表示，因為氣候變遷造成極端天氣增加，會讓農作物減產，長期來看對於農作物或者糧食一定是不利的，但如何辨別一場雨或是颱風是氣候變遷所致，還是正常天氣現象，都需要科學驗證。因此，要計算氣候通膨對我們現在或者未來造成多大衝擊，還要更深入的科學討論，不然會造成預期的恐慌，環境部會密切注意，這也是調適的一環。

    彭啓明形容，調適是就像是「慢性病」，大家對於短期感冒很有經驗，但對長期調適較無經驗；行政院永續會已要求環境部報告，雖然過去已有調適策略，但現在要提出新的版本，對未來氣候變遷調適新作為。

    彭啓明提到，調適是長期作為，目前還未將物價指數納入，物價指數牽涉範圍很廣，氣候變遷只是其中一部分，包含人工成本、原物料、能源價格上漲等，要確認氣候變遷和物價上漲是否有連帶關係，在實務上操作是有點困難的。例如颱風造成菜價上漲，是短期價格波動，針對調適，政府主要會重視能否維持農民營收、收成穩定等。

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