桃機旅運量今年估4400萬人次 有望弭平54億元虧損

桃園國際機場旅運量今年估達4400萬人次，約是疫前（2019年）的九成。 （記者蔡昀容攝）

2024/08/14 18:32

〔記者蔡昀容／台北報導〕桃園國際機場今年1至7月旅運量約2600萬人次，桃園機場公司董事長楊偉甫表示，今年旅運量估達4400萬人次，達疫情前9成；桃機受疫情影響虧損，截至去年底累計虧損54億元，但近兩年獲利也逐漸成長，今年有望弭平虧損。

楊偉甫說，疫情期間，沒有旅客，飛機停飛，桃機無服務費可收，虧損負債；去年雖有小幅獲利，但大多用於填補疫情間的虧損，截至去年底虧損仍有54億元，但桃機的獲利，近兩年已慢慢成長，今年有望把這54億虧損弭平。

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桃機疫前（2019年）旅運量4860萬人次。今年截至7月，旅運量來到2600萬人次，楊偉甫預估，年底可達4400萬人次，約疫情前9成。這樣的預估值，已超過桃機第一、第二航廈的年旅運量3700萬人次。

因應未來的旅運量，桃機第三航廈如火如荼進行中。三航廈北登機廊廳預估明年中旬率先完工啟用，一年可服務580萬人次；主體航廈、南登機廊2027年也完工之後，第三航廈年旅運量總計2000萬人次。屆時，桃機總計可提供5700萬人次服務量能。

桃園機場公司表示，第三航廈的北登機廊廳，由國籍航空中華航空、星宇航空進駐，南登機廊廳則是長榮航空進駐。

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