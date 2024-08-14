桃園推空軍基地博物館計畫 市府：爭取更多退役裝備與軍機文物

桃園市文化局14日於市政會議專題報告「空軍基地博物館（黑貓中隊棚廠）及航空城博物館園區規劃」。（桃園市政府提供）

2024/08/14 18:47

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府文化局今天（14日）於市政會議專題報告「空軍基地博物館（黑貓中隊棚廠）及航空城博物館園區規劃」，今天是814空軍節，市長張善政說，在空軍節討論空軍基地文化資產保存工作別具意義，市府將全力支持相關文資保存及博物館計畫，目前也積極與國防部、空軍司令部、空軍花蓮基地、空軍屏東基地等單位研議合作，希望爭取更多退役裝備與軍機等文物。

文化局說，「前空軍桃園基地設施群」於2016年6月3日公告指定為直轄市定古蹟，文化局即啟動相關保存修復活化再利用計畫，包括航空城計畫範圍文化資產普查計畫、調查研究暨修復再利用計畫、遷徙故事蒐集以及相關口述訪談等，目前已累積豐碩成果。

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此外，文化局執行「直轄市定古蹟前空軍桃園基地設施群作為航空城博物館園區之基本策略與展示資源調查計畫案」，綜整各項階段性執行成果，持續辦理古蹟修復工程，也向行政院、文化部與國防部爭取補助經費，建立博物館籌備處、基地工作站及展示教育與典藏研究計畫，實現設置「航空城博物館園區」目標，讓空軍在桃園的歷史文化，加以保存活化及發揚。

張善政也提到，像是黑貓中隊的U-2偵察機，未來如果有機會在台灣收藏展示，應該都要努力爭取，讓未來航空城博物館園區的館藏更加豐富。另外，為保存桃園的歷史記憶與文化傳承，日前他親自率市府團隊，拜訪空軍一級上將周至柔將軍的家屬，洽談200餘件文物建檔造冊合作事宜，這些合作計畫的挑戰性相當高，請文化局密切追蹤辦理，以完善保存國軍文化資產、活化空軍史蹟。

桃市府文化局14日於市政會議進行「空軍基地博物館（黑貓中隊棚廠）及航空城博物館園區規劃」專題報告。（桃園市政府提供）

桃園市長張善政說，在空軍節討論空軍基地文化資產保存工作別具意義，市府將全力支持相關文資保存及博物館計畫。（桃園市政府提供）

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