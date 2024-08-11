明午後山區留意大雨 苗栗縣留意36度高溫

氣象署公布未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

2024/08/11 21:00

〔記者蔡思培／台北報導〕本週天氣受西南風影響，週三前各地為多雲天氣，午後山區有局部大雨發生機率。中央氣象署也發布高溫資訊，明天各地天氣高溫炎熱，中午前後苗栗縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市、桃園市、花蓮縣、台東縣為黃色燈號，外出要注意防曬。

氣象署預報員林定宜表示，受西南風影響，明天午後各地山區有局部大雨發生機率，西半部、花東、各地山區午後注意局部短暫陣雨。週三、週四西南風減弱，各地為多雲天氣，但清晨至上午西半部沿海地區有零星短暫陣雨，午後天氣較不穩，各地有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生機率。

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週四至週日受低壓帶影響，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，可能有局部大雨，其他地區則有零星短暫陣雨。午後各地有局部短暫雷陣雨，也有局部大雨發生機率。

林定宜表示，未來一週各地多溫度在32至36度，今明兩天各地紫外線指數都是紅色「過量級」或紫色「危險級」，在外曝曬15至20分鐘就可能被曬傷，外出要注意防曬並適時補充水分。週四至週六受低壓帶影響，雲量變多，溫度、紫外線指數也稍降，但仍有橙色「高量級」或紅色「過量級」。

氣象署公布未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

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