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    輕颱瑪莉亞襲擊！日航取消78航班、岩手10萬人「全員避難」

    第5號颱風「瑪莉亞」預計明（12）日從日本東北地區登陸。（圖擷取自日本氣象廳官網）

    第5號颱風「瑪莉亞」預計明（12）日從日本東北地區登陸。（圖擷取自日本氣象廳官網）

    2024/08/11 19:04

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今年第5號颱風「瑪莉亞」預計明（12）日從日本東北地區登陸，今（11）日颱風已在青森縣、岩手縣以及宮城縣發生線狀降水帶，給當地帶來驚人雨量。日本航空（JAL）稍早宣布，因受天氣影響，取消12日78個航班，影響人數高達7000人；此外，首當其衝的岩手縣5個沿岸區域，高達10萬人被要求「全員避難」。

    綜合日媒報導，根據日本氣象廳觀測，瑪莉亞目前正位於石卷市東南東邊海域約240公里（北緯37.8度、東經143.9度），時速10公里，中心氣壓為980百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大預測，颱風將在8月12日登陸東北地區。

    氣象廳警告，隨著颱風進逼，首當其衝的岩手縣、宮城縣及青森縣，從11日晚間後直到12日上午，會出現短時間強降雨的「線狀降水帶」，屆時可能會為東北地方靠太平洋側地區，帶來超過往年8月單一個月的雨量紀錄。氣象廳呼籲當地民眾提高警戒，嚴防土石災害、低窪地區淹水、河水暴漲氾濫等災情。

    報導指出，岩手縣宮古市、久慈市、岩泉町、大槌町和山田町等5個沿岸區域，當地政府為防範颱風來襲，已對高達5.3萬戶、10萬9919人發布避難警示，要求所有人立即前往避難所。日本航空則宣布，取消12日從羽田機場、伊丹機場、札幌新千歲機場、青森機場、三澤機場、秋田機場、花卷機場、仙台機場以及山形機場起降的78個航班，預計影響約7000名旅客。

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