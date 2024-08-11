高流第二波會員好康起跑 祭出百個好禮相送

高雄流行音樂中心推出第二波會員好康活動，包括近2萬元福容徠旅套房住宿等上百個好禮。（高流提供）（記者蘇福男攝）

2024/08/11 13:01

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄流行音樂中心（高流）推出第二波會員好康活動，即日起至23日加入高流LINE綁定會員，完成填寫抽獎問卷即有機會獲得近2萬元輕旅套房住宿等上百個好禮。

高流表示，今年2月新推出的會員制，與民眾最習慣使用的LINE結合，讓會員在場域內多元運用享優惠，例如提供高流自辦或合辦節目的購票累點、兌換限定商品，今年大港開唱2天就有近千名歌迷將票券累積點數，當場兌換大港與高流聯名的襪子、零錢包及飲料等多款商品。

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為持續擴大招募新會員，高流趁暑假規劃數波會員抽獎大賞活動，高流表示，上個月第一波暑期會員抽獎活動吸引超過千名新會員加入，祭出飯店套房住宿券等好禮獲廣大迴響，第二波會員活動再精選多項大獎，提供超過100個中獎名額，民眾要把握機會免費加入高流會員，只要點擊加入會員頁面（https://kpmc.tw/k09xeRf6）並完成填寫抽獎問卷、按讚追蹤高流粉專、留言標記@兩位尚未加入會員的好友，並「公開」分享貼文至您的帳號，即可參加抽獎。

執行長丁度嵐表示，高流場域內有許多影視音產業店家進駐，也有多家咖啡館、樂器行、唱片行及餐酒館、藝廊等複合空間，提供造訪園區的民眾多元選擇。

營業面積達2100坪的珊瑚礁群，在文化局跨局處協助與高流招商同仁努力下，今年6月已與高青創意完成簽約，營業範圍包括珊瑚礁群及海豚步道3、4號館，預計明（2025）年第一季可試營運，將為高流園區帶來更豐富的休憩購物體驗。

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