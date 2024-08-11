中友百貨與中興大學合作 8月11、17、18二個週末假期辦小農市集

中友百貨與中興大學等合作舉辦小農市集（中友百貨提供）

2024/08/11 11:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中中友百貨多年來每年暑假皆舉辦小農市集，今年更將市集的規格提升到「有機種植認證」，於8月11、17、18、二個週末假期在C棟1F廣場舉辦，今年特別與國立中興大學合作，邀請各地有機小農共30家一同參與，除了中部縣市外，還有新北、屏東、花蓮等較遠縣市的有機農場到中友百貨共襄盛舉。

中友百貨表示，展售的品項包含有機米、蕈菇、水果、可可、咖啡、茶品、蔬菜等包羅萬象，現場也有熟食點心、手作麵包等等，非常適合休假時來逛逛、採買，享受假日的悠閒時光。

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中友百貨企劃處經理簡聰政表示，今年的小農市集邀請了30家志同道合的有機農，提供展售的舞台讓台中的消費者可以更加認識這群努力、勤懇耕作，有著遠大抱負的小農，也能就近購買到高品質又美味的自然農作物。

此外，中友百貨響應ESG回饋社會，特別捐贈20000元加菜金予「財團法人向上社會福利基金會附屬台中光音育幼院」，讓孩童們可以吃得更營養。」有了中友百貨的拋磚引玉，森形埔里農莊馬上宣布加碼捐贈有機火龍果10箱（市價5500元）、國立中興大學也宣布跟進捐贈有機越光米32包（市價7000元），給予成長中的孩童健康有機的食材奧援。

中友百貨表示，近年來環保議題不斷升溫，越來越多民眾意識到環保的重要，也越來越多小農投入友善耕作，他們愛惜土壤，不汙染、不破壞，以職人精神全心投入有機種植，在生產優良有機農產品的同時，也盡到保護地球資源的責任，中友百貨邀請消費者們以實際行動支持有機小農，不僅能買到健康美味的食材，更是為地球的永續再生出一份力。

中友百貨與中興大學等合辦小農市集（中友百貨提供）

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