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    慈濟七月吉祥祈福會 新北市民廣場近千人歡喜共善蔬食護生

    新北市副市長劉和然與局處等首長共同參與獻供儀式。（記者羅國嘉攝）

    新北市副市長劉和然與局處等首長共同參與獻供儀式。（記者羅國嘉攝）

    2024/08/10 22:15

    〔記者羅國嘉／新北報導〕台灣佛教慈濟基金會今（10）日在新北市民廣場舉辦「2024七月吉祥祈福會活動」，藉由祈福儀式、親子園遊會、戲劇表演，向大眾宣揚7月吉祥月的慈悲精神。新北市副市長劉和然與局處首長共同參與獻供儀式，祈求天地人間平安，也期勉社會共聚善念，為天下眾生祈福、造福。

    劉和然指出，現在全球各地出現許多天災及人禍，在世界如此動盪、混亂時，讓人聯想起COVID-19對台灣的衝擊，尤其是雙北，能度過疫情，首先要感謝第一線醫護人員，冒著風險來照顧所有確診者；第二個感謝許多里長率領的志工，幫忙送餐及清運垃圾。此外，宗教的力量也讓台灣民心穩定，有了信仰，有信、有願、就有力，所以宗教的力量也讓台灣越來越好。

    劉和然說，慈濟基金會長年秉持「慈悲為懷、濟世救人」的精神，平時對社會的扶助關懷不遺餘力，而在災害的第一現場，也往往能看到慈濟人的身影，志工足跡遍及世界各地，可說「有需要的地方，就有慈濟」。此次活動，不但讓市民有機會認識7月「普度」的慈悲意涵，更希望能匯集更多善的力量，讓社會越來越好。農曆7月又稱為吉祥月、孝親月，甚至稱呼為歡喜月，其精神是以正信、正念回饋社會，將愛心普及一切眾生，落實真正的「普度」，共同匯聚善念，讓台灣民眾可安居樂業。

    民政局說，新北市於2020年與慈濟簽訂合作備忘錄，每年共同合作辦理各項公益活動，包括慈善關懷、防災合作、環保生態、人文教育推廣等；此外在醫療長照方面，慈濟也提供相關醫療資源，在新北進行偏鄉義診、社區公衛宣導等關懷。

    民政局說，現場也舉辦公益園遊會，有打卡兌換摸彩券及義賣，也有親子互動攤位，透過遊戲闖關促進親子關係，宣導蔬食護生理念，今日收益將全數捐予弱勢團體。消防局也設置避震車，宣導防災、防火；晚間更有一系列精彩的戲劇演出，推廣蔬食、環保及孝親觀念，吸引民眾踴躍參加。

    台灣佛教慈濟基金會現場擺飾救災隔屏福慧床。（記者羅國嘉攝）

    台灣佛教慈濟基金會現場擺飾救災隔屏福慧床。（記者羅國嘉攝）

    慈濟七月吉祥孝親月，新北市民廣場近千人共同參與祈福儀式。（記者羅國嘉攝）

    慈濟七月吉祥孝親月，新北市民廣場近千人共同參與祈福儀式。（記者羅國嘉攝）

    新北市副市長劉和然表示，七月吉祥祈福會活動不但讓市民有機會認識7月「普度」的慈悲意涵，更希望能匯集更多善的力量，讓社會越來越好。（記者羅國嘉攝）

    新北市副市長劉和然表示，七月吉祥祈福會活動不但讓市民有機會認識7月「普度」的慈悲意涵，更希望能匯集更多善的力量，讓社會越來越好。（記者羅國嘉攝）

    消防局設置避震車，宣導防災、防火。（記者羅國嘉攝）

    消防局設置避震車，宣導防災、防火。（記者羅國嘉攝）

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