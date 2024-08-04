社頭鬼月習俗 為「好兄弟」點燈

蕭嘉鴻說，家族一直遵守點普度燈這項傳統，至今已經傳承到第5代，將近百年。（記者陳冠備攝）

2024/08/04 19:03

〔記者陳冠備／彰化報導〕農曆七月鬼門開，彰化縣社頭鄉山腳路上有一個特別的習俗，當地村民會在路口點「普度燈」，來幫助回到人間的「好兄弟」照明道路。蕭姓民眾表示，這項習俗在當地流傳將近百年，不過目前僅剩一戶仍在持續，他們希望延續老一輩的做法，替好兄弟做事，也保佑家戶平安。

蕭嘉鴻表示，普度燈的由來是以前農業時代路燈少，家家戶戶會在路口或是家門口點燈，方便在外工作的人回家，但也有一流傳，農曆七月來臨，給「好兄弟」來到人間時引路用的，所以每當點燈時，長輩常會告誡天亮時再熄滅，以免迷路誤闖人家，所以家族一直遵守這項傳統，至今已經傳承到第5代，已將近百年。

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蕭嘉鴻說，早期的普度燈，大部分都用沙拉油桶做的，也有人做成小木屋形狀，很精緻，裡面則用煤油、蠟燭點燃，現在已經用燈泡取代，而在20年前，社頭鄉南雅村山腳路一帶約有5、60座普度燈，可是隨著許多長輩相繼過世，後一代的人也遺忘這項習俗，目前全村只剩下他們家這座普度燈。

蕭嘉鴻說，目前這座普度燈是他去年自己做的，平均一座大概用10年，但不管怎麼變，燈口都會寫上阿祖時代的對聯，「一心誠敬，喜點路灯」，意思是要心存誠敬，每晚都要記得替好兄弟點燈做善事。

彰化社頭山腳路上有一個特別的習俗，農曆七月會點「普度燈」，來幫「好兄弟」回來人間後才不會迷路。（記者陳冠備攝）

社頭蕭姓家族每到農曆七月，就會在路口點「普度燈」。（記者陳冠備攝）

蕭嘉鴻說，早期的普度燈，裡面則用煤油、蠟燭點燃，現在已經用燈泡取代。（記者陳冠備攝）

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