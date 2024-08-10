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戴愛玲、告五人都來了！竹北音浪派對 今晚新月沙灣登場

新月沙灣上今晚的點點浪漫螢光配上涼爽海風，吸引許多來客親近海洋。（記者黃美珠攝）

新月沙灣上今晚的點點浪漫螢光配上涼爽海風，吸引許多來客親近海洋。（記者黃美珠攝）

2024/08/10 19:58

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市2024雙月海洋音樂季的「美麗莎灣～音浪派對」今晚6點半在新月沙灣登場，找來藝人凹與山、DJ RayRay、大成、戴愛玲以及「告五人」樂團依序接力演出，現場還設有氣墊水樂園、小蝸牛市集等約40攤，還有海廢地景裝置藝術創作，讓竹北今年的七夕情人夜在西部海灣的音浪中浪漫旖旎到深夜10點。

竹北市長鄭朝方說，廣受年輕人喜歡的「告五人」是這場音浪派對的壓軸秀，預計今晚9點登場後，將逐一演唱：帶我去找夜生活、你所到之處就下雨、愛人錯過、Talking、給你一瓶魔法藥水、披星戴月的想你等膾炙人口的曲目。

今天的天氣還算不錯、看得到落日，不少人在活動開始前就先湧進在新月沙灣上賞、追落日。

隨著太陽掉入海平線下，沙灘上的粉色燈光隨著岸上的海廢裝置藝術而點亮，在微涼的海風中，只見來客一堆堆，或配點啤酒靜坐暢聊談心，或在沙灘上緩步慢行，把這一週疾行軍般的生活節奏瞬間down了下來。

鄭朝方也說，這場音浪派對之後，將在8月24日改移師竹北的水月公園舉辦「Bossa nova之夜」邀請日本知名歌手小野麗莎為竹北獻唱100分鐘，歡迎大家屆時免費入場欣賞。＃

竹北今晚在新月沙灣的音浪派對，公所用海廢裝置藝術，跟來客分享愛海洋的理念。（記者黃美珠攝）

竹北今晚在新月沙灣的音浪派對，公所用海廢裝置藝術，跟來客分享愛海洋的理念。（記者黃美珠攝）

竹北今晚在新月沙灣的音浪派對，公所用海廢裝置藝術，跟來客分享愛海洋的理念。（記者黃美珠攝）

竹北今晚在新月沙灣的音浪派對，公所用海廢裝置藝術，跟來客分享愛海洋的理念。（記者黃美珠攝）

竹北今晚在新月沙灣的音浪派對，公所用海廢裝置藝術，跟來客分享愛海洋的理念。（記者黃美珠攝）

竹北今晚在新月沙灣的音浪派對，公所用海廢裝置藝術，跟來客分享愛海洋的理念。（記者黃美珠攝）

小蝸牛市集人潮如海潮，一波波來客湧入打牙祭或找冰飲，以此消磨輕鬆週末夜。（記者黃美珠攝）

小蝸牛市集人潮如海潮，一波波來客湧入打牙祭或找冰飲，以此消磨輕鬆週末夜。（記者黃美珠攝）

氣墊水樂園是親子戲水消暑的歡樂天堂。（記者黃美珠攝）

氣墊水樂園是親子戲水消暑的歡樂天堂。（記者黃美珠攝）

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