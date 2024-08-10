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22年持續發光！聖祖金門機場獎學金 26人獲獎

聖祖金門尚義機場觀光相關產業子女獎學金舉行頒獎典禮，機場相關主管及獲獎同學熱烈出席。（記者吳正庭攝）

聖祖金門尚義機場觀光相關產業子女獎學金舉行頒獎典禮，機場相關主管及獲獎同學熱烈出席。（記者吳正庭攝）

2024/08/10 18:59

〔記者吳正庭／金門報導〕聖祖金門尚義機場觀光相關產業子女獎學金今天舉行頒獎典禮，共表揚許筑涵等26位成績優秀的同學；聖祖總經理陳緣姿說，期盼同學努力不懈，讓自己的每1天都比昨天更精彩。

聖祖食品股份有限公司在地區中、小學及機場、碼頭設有10餘個獎學金，其中2002年設立的第1個獎學金，就是金門尚義機場觀光相關產業子女獎學金，首開聖祖成立各項獎學金風氣之先，22年來鼓勵學生力爭上游，造福青年學子。

金門機場獎學金頒發典禮在航站1樓大廳舉行，總經理陳緣姿主持，航站主任洪念慈、航警所所長許益銘、立榮及華信航空金門站主管都出席，頒獎給26名獲獎同學。

陳緣姿說，聖祖創立以來，一直秉持取之於社會、用之於社會的精神回饋社會；呼籲獲獎學子珍惜現有的讀書環境，努力求學，未來離開金門前往各地求學，事業有成，也要記得回饋鄉里。

她說，聖祖董事長葉錦湖爲鼓勵在地金門子弟讀書向學，陸續設置「金寧中小學」、「金湖國中」、「金門高職」、「金城國中」、「金門高中」、「烈嶼國中」、「西口國小」、「金門大學」和「水頭商港觀光相關產業人員子女」獎學金，去年又以公司名稱成立「聖祖食品股份有限公司獎學金」，鼓勵範圍擴大到全縣中小學及大學，長年下來，受益學已超過3000人，基於回饋社會的初心，「企業走到哪裏，愛心就到哪裏」。

今年獲得聖祖金門尚義機場觀光相關產業子女獎學金的名單有：

大專組（3000元/人）：許筑涵、林大衛、錢嘉怡、戴若庭、吳献儒

高中組（2000元/人）：黃柏皓、蕭瑀彤、劉柏秀

國中組（1000元/人）：劉柏辰、王歆淳、王冠程、王苡蓁、陳毅杰、黃于嫣、董欣薇、鄭席庸

國小組（600元/人）：金沛辰、黃宥愷、呂宓、呂叔峮、許容甄、蕭梓涵、鄭文歆、洪翌宸、張中淮、金震東

聖祖食品總經理陳緣姿（中）說，聖祖創立以來，一直秉持取之於社會、用之於社會的精神回饋社會；呼籲獲獎學子珍惜現有的讀書環境，努力求學。（記者吳正庭攝）

聖祖食品總經理陳緣姿（中）說，聖祖創立以來，一直秉持取之於社會、用之於社會的精神回饋社會；呼籲獲獎學子珍惜現有的讀書環境，努力求學。（記者吳正庭攝）

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