金門監理站變萌了！3D彩繪牆洽公兼打卡 領出入平安御守

金門監理站於大門入口增加3D彩繪，提供「出入平安」福袋供來客「領取」。（記者吳正庭攝）

2024/08/09 22:55

〔記者吳正庭／金門報導〕台北市區監理所金門監理站寓教於樂，藉由吉祥物「幸福公鹿」、「水獺寶寶」3D彩繪牆和布告欄宣導交通安全，甚至把全國最長跨海大橋「金門大橋」搬進室內，期盼民眾上門申辦監理業務時，經由視覺的放鬆，能留下滿意又愉快的申辦經驗。

金門監理站站長黃文宏說，藉由響應「幸福公鹿（路）」概念，針對金門機車肇事率偏高的情形，去年推出民間駕訓班原地考試、取照，成效不錯，因此在兩處彩繪點上，都加上「幸福公鹿」推廣交通安全；另外，針對全國唯一野外仍可看見的野生保育動物水獺，也被安排走在行人穿越道上，搭配金門道路旁會出現的「水獺出沒！請小心」告示牌，藉以說明，金門對於保育動物的重視、珍惜，也運用在對行人安全的重視。

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此外，監理站也在一樓布告欄前設有「幸福公鹿」準備發給的「出入平安」交通安全御守，也提醒民眾，申辦業務記得「領取」。

黃文宏說，整座彩繪牆，也把金門的地標「金門大橋」安排在裡面，同時在彩繪的周圍，畫上像是書本的邊緣，也就是透過1本書可以看到代表金門的地標，和象徵交通安全的兩隻吉祥物。

金門監理站試圖打破以往申辦監理業務給人「冷機關」的感覺，委託過去在金門太湖畔「小兵立大功」，以「漂浮斑馬線」與「獺上太湖-漂浮船」、「漂浮西洋棋盤」成功吸引打卡人潮的3D地景彩繪工作者「薏米」，將平日看來不起眼的行政大樓1樓入口處布告欄、一樓大廳旁牆角，搖身一變為引人注目又具親和力的焦點。

黃文宏說，歡迎民眾申辦監理業務之餘，也能動動腦，發揮創意，透過3D立體彩繪造成視覺落差所產生的有趣畫面，一起分享。

金門監理站3D彩繪搞創意，透過不同角度，可以拍出漂浮的行人穿越道，製造有趣的「笑」果。（記者吳正庭攝）

金門監理站站長黃文宏說，透過公路局吉祥物「幸福公鹿」和金門生態大使「水獺」的3D彩繪，宣導交通安全。（記者吳正庭攝）

金門監理站3D彩繪搞創意，利用不同角度可以拍出水獺「發功」的效果。（記者吳正庭攝）

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