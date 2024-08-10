15米長鯨魚、海豚、小丑魚飛上天 七股鹽山風箏嘉年華超壯觀

七股鹽山風箏嘉年華8月10、11日放飛主題「空中海鮮節」，超過15米的鯨魚、翻車魚、海豚等造型風箏飛上天。（記者楊金城攝）

2024/08/10 18:07

〔記者楊金城／台南報導〕風吹七GO，「空中海鮮節」今天（10日）在台南七股鹽山登場，15米長的大型風箏如鯨魚、小丑魚、翻車魚飛上天，大、 小造型風箏超過50隻，鹽山風箏嘉年華讓親子遊客看得目不轉睛。

雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦台灣鹽生活節，今天在七股鹽山、七股遊客中心開幕，展出7件大型及20件小型鹽複合媒材藝術作品，還有鹽雕體驗DIY、鹽選生活展，展至9月5日，第二階段9月7日到10月13日在北門井仔腳瓦盤鹽田、北門遊客中心展出。

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雲嘉南管理處處長許宗民說，台灣鹽生活節展期長達2個月，藝術創作結合鹽業文化和台南鹽分地帶的人文、地景、自然生態及地標建築，打造承載藝術、人文之美的台17線幸福旅遊路線。

特別的是，台鹽七股鹽場在七股鹽山舉辦「風吹七GO」風箏嘉年華，遊客觀賞造型風箏在天上飛，也能逛遊台灣鹽生活節。

亞洲國際風箏聯合會理事長鄭凱元說，七股鹽山風箏嘉年華在8月10、11日放飛主題「空中海鮮節」，超過15米的鯨魚、殺人鯨、翻車魚、海豚等造型風箏有8隻，最大的是魟魚20米長，還有小丑魚、海龜等造型風箏，大的、小的總數放飛超過50隻。

今天雖是陰天有毛毛雨，但吹南風，且是三級風，非常適合放飛風箏，出動20名風箏飛手，吸引遊客觀賞和拍照，形容說造型萌又可愛。

鄭凱元說，七股鹽山風箏嘉年華8月17、18日放飛的主題「鹽山動物園」，有獅子、老虎、猩猩、貓、狗、猴子、鹿等造型風箏，視風向，造型風箏也能飛在鹽山上空。

，超過15米的鯨魚、翻車魚、海豚等造型風箏飛上天。（記者楊金城攝）

「風吹七GO」風箏嘉年華，遊客玩水上活動還能觀賞造型風箏在天上飛。（記者楊金城攝）

色彩繽紛的小丑魚風箏。（記者楊金城攝）

外國遊客和「鹽之水晶教堂」藝術品合照留念。（記者楊金城攝）

雲嘉南濱海國家風景區管理處許宗民（右二）為台灣鹽生活節開幕，體驗有趣的造型鹽雕。（雲嘉南管理處提供）

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