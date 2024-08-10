顏若芳曝北市「國際羽球館」4月才倉促討論 蔣萬安：去年就與中央討論

蔣萬安表示國際級羽球館規劃，是去年11月就與中央開始討論規劃。（記者方賓照攝）

2024/08/10 17:20

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安日前宣佈將興建「國際級羽球館」，並強調不是一時決定，但民進黨市議員顏若芳揭露，北市府興建國際羽球館的想法是今年4月才倉促提出，且迄今未有規畫，質疑蔣萬安把自己當皇帝、憑流量來決定市政方針。對此蔣萬安今（10日）下午表示，去年11月起就與中央討論，駁斥跟著流量走的說法。

顏若芳表示，麟洋配奪下奧運羽球男子雙打金牌，舉國都很開心，但蔣萬安卻「蹭到走火入魔」。蔣萬安預定要興建國際羽球館的案址，位於北士科西基地，在前任柯市府任內的2022年8月19日，就公告了該案址的委託規劃技術服務案，花了250萬以興建「亞運級自由車規格賽事場址」為首要目的來做評估。

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她說，得標廠商提出該案評估報告後，市府於2022年12月13日、2023年3月31日、12月21日召開三次的報告書審查，並在2024年1月2日核定報告書，但幾次會議僅明示自由車場興建以爭取2023年亞運主辦權為目的，在羽球場方面沒有要求國際標準。

她指出，市府在今年4月15日召開討論會議，才首見「國際羽球館」概念，4月23日蔣萬安去看了全中運羽球項目賽事後，市府在隔天召開第二次討論會，要求體育局針對興建國際級羽球館評估，因此此案根本就還在評估階段，尚未請外部廠商來研析，而且無論是市長室、副市長室也都完全沒有任何簽核。

顏若芳更提到，根據體育局目前公布資訊，預計打造地下2層、地上3層的國際羽球館，且設置4到5面的競賽場地及2面暖身場地。不過，根據亞運會的要求，競賽場地跟訓練場地需要各6面，蔣萬安憑什麼說自己要蓋「國際級」場地？為了蹭一波麟洋配的流量，事實上是在「突襲」自家局處。

蔣萬安今下午出席「捷運盃街舞大賽」，會前受訪表示，各項基礎建設一定需要數月甚至數年前開始籌畫，羽球館去年11月就已經進行，並且跟中央共同討論，如果跟著流量走是絕對趕不及的。

針對場館遭質疑不符合國際級，蔣萬安則回應議員批評不是事實，亞運以及國際賽事對場地的要求，需要4面的競賽場地、2面暖身場地以及6面的訓練場地。目前羽球館規劃至少4到5面的競賽場地，另在1樓有10面場地，涵蓋2面暖身場地以及6面的訓練場地，甚至還要更多。他會持續要求體育局規劃一定要符合國際標準，同時也歡迎李洋、王齊麟等好手給予專業指導跟建議。

台北市長蔣萬安出席2024第19屆捷運盃街舞大賽初賽。（記者方賓照攝）

蔣萬安表示，國際級羽球館規劃，是去年11月就與中央開始討論規劃。（記者甘孟霖攝）

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