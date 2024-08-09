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北市府挹注再加碼 教育局明年增42億預算著重校舍改建

台北市長蔣萬安出席「台北市113學年度第一學期公私立中等學校校長會議」。（記者甘孟霖攝）

台北市長蔣萬安出席「台北市113學年度第一學期公私立中等學校校長會議」。（記者甘孟霖攝）

2024/08/09 22:55

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市113學年度第一學期公私立中等學校校長會議今（9日）於實踐大學舉行，台北市長蔣萬安表示，前幾天籌編下一年度預算，針對教育局的挹注預算再度增加。教育局表示，今年教育局預算609億元，明年則高達651億元，當中包含市府增加挹注42億元，將重點推動校舍改建以及十大好學政策。

北市公私立中等學校校長會議，以「校園數位轉型下的創意領導」為主題，探索數位教育的未來方向。

蔣萬安表示，感謝校長們對教育無私奉獻，對於未來人才所需，關鍵在於創新與跨域整合能力，創新需要具備批判性思考，需要全觀視野，著眼「利他精神」，來促進改變或創造。

他提到，教育局去年推出政策白皮書「十大好學」，前幾天籌編下一年度預算，明年教育局預算將再次增加，市府希望把錢花在刀口上，投資下一代就是投資台北市未來，這也展現市府對於教育的重視。

教育局長湯志民則表示，積極發展數位教育的同時，也希望校長們莫忘教育初心，以人為本，重視人文教育與關懷，他以蘭州國中為例，該校每年皆會由導師和行政團隊分組進行全校性家訪，親身與家長交流，深入了解孩子的真實需求，讓老師成為孩子們的引路人。

此次會議規劃三場專題講座，包括台灣大學副教授李宏毅主講「生成式人工智慧新世界：過去、現在、未來」專題，探討生成式人工智慧（Generative AI）在教育中的應用和未來發展；政治大學教授吳靜吉，帶來「校園的創意領導」的專題講座，從創意領導的角度出發，探討如何在數位轉型中引領學校發展；最高行政法院法官李玉卿帶領校長們，探討數位環境中校園法律所面臨的新挑戰，並分享如何在數位轉型過程中，平衡學生和教師的權利與責任。

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