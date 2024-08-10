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賴清德宣誓推動長照3.0 醫師將到社區長照據點看診

賴清德今天到慈恩養護中心致詞時表示，未來他會積極推動長照3.0，讓醫師到社區和安養機構替病患看診。（記者顏宏駿攝）

賴清德今天到慈恩養護中心致詞時表示，未來他會積極推動長照3.0，讓醫師到社區和安養機構替病患看診。（記者顏宏駿攝）

2024/08/10 14:47

〔記者顏宏駿／彰化報導〕總統賴清德今上午到彰化縣二林鎮參訪慈恩老人養護中心，他再度宣誓推動長照3.0，明年度編列927億元，讓醫療、診所進入長照機構，再結合社會福利，同時編列480億元作為擴大社區式身障服務資源，讓台灣人民過得更好。

賴清德說，目前有很多者住院的老年患者，並沒有嚴重到需要住院，但若他不持續回診，可能病況會惡化，所以大醫院的醫師就需要到社區來幫助，例如褥瘡、肺炎等感染的問題，病人不用上醫院，醫師結合醫療團隊到社區長照據點或養護中心看診，民眾就不用舟車往返醫院。

賴清德在會中特別提及，「健康台灣」目標範圍包含各種性別、不同區域、不同疾病等，都分門別類擬定策略。尤其明年台灣就要進入「超高齡社會」，需要被照顧的長者會愈來愈多，前總統馬英九開始推動的「長照1.0」、前總統蔡英文推動「長照2.0」，未來他將戮力推動「長照3.0」。

賴清德指出，明年度的長照整體經費將從876億元增加到927億元，這代表政府有決心要推動健康台灣；不只是長照預算，有關身心障礙者的照顧，未來5年內會增加480億元，擴大社區身心障礙服務資源。

賴清德並點出長照3.0的概念，包括服務量能增加、面向更廣、品質提升。此外，也提供照顧者喘息服務，同時大力支持建置複合式相關機構；強化對重度失能者的照顧，建立24小時、對重度失能者的支持服務；針對家裡照顧、社區照顧、機構式以及醫療診所，進行橫向合作，打造居家、社區、機構、醫療、社福的一體式服務，讓民眾獲得更好的照顧。

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