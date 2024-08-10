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南澳鄉代會憂小學出國比賽募款遭濫用 建議公所要求列明細

宜蘭南澳鄉代會建議鄉公所辦理學校出國活動申請補助案時，應要求校方檢附對外募款明細，避免遭有心人中飽私囊。（資料照）

宜蘭南澳鄉代會建議鄉公所辦理學校出國活動申請補助案時，應要求校方檢附對外募款明細，避免遭有心人中飽私囊。（資料照）

2024/08/10 13:27

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉公所每年補助鄉內各校10萬元，作為活動及設施經費，若出國參賽交流，每4年還可額外申請10萬元補助1次，但因出國費用龐大，不足部分校方多半會再對外尋求贊助，不過鄉民代表會憂心募款遭濫用，發文建議公所辦理申請案時，應要求校方檢附募款明細，避免遭有心人中飽私囊。公所回應，予以尊重，但無權干涉。

南澳鄉代會上月底發文給公所，指出在辦理各國小申請出國補助案時，應檢視計畫書是否檢附詳細外界捐助廠商名稱及金額明細，並副本函送代表會，否則建議不予補助。公文副本也函送宜蘭縣政府、法務部調查局宜蘭調查站。

鄉代會說明，為避免部分學校利用學生圓夢理由，向外界公開募款，所募金額恐未全部實質受惠在出國學生身上，而被主辦人中飽私囊與不相關人假冒工作人員蒙混出國，認為學校應公開募款明細。

鄉代會主席李元亮說，國小理應重視基礎課業，但有學校過度發展課業外學習，還每年都辦出國活動，對外募款金額龐大，捐款單位、金額明細及用度，未公開透明，實在不妥。

宜蘭南澳鄉長李勝雄回應，公所每年約編列預算100萬元，補助各校辦活動或設施，款項其實不多，學校若出國動輒需數百萬元，成功爭取外界資源應給予肯定，公所尊重鄉代會想法，不過無法要求學校公布贊助明細。

地方教育人士透露，各校核銷方式不同，也曾公布所有明細，但有部分捐款人為善不欲人知，希望校方不要公開，針對外界募款一般直接匯入學校或家長會帳戶，不太會進入私人帳戶；另以學校立場，每年出國學生不同，參賽或交流也是開拓國際視野教育的一環。

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